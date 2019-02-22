Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.88
74.36
74.67
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
67.06
+0.06 Золото
1325.81
+0.03 РТС
1188.60
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.1337
–0.0006
07.02
1.1343
19.02
08.02
28.01

ФРС не замечает надвигающегося кризиса 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Федеральная резервная система (ФРС) недавно намекнула, что в настоящий момент не собирается повышать процентные ставки и может даже остановить посткризисное сокращение своего баланса раньше, чем ожидалось.
Однако, давая положительную оценку американской экономике, председатель ФРС Джером Пауэлл продолжает печальную традицию, установленную его предшественниками (Аланом Гринспеном и Беном Бернанке): отсутствие связи с реальной экономикой.
Это не просто слепота, а сознательное игнорирование большого количества сигналов о надвигающейся рецессии, среди которых резкое замедление жилищного строительства, стагнация продаж автомобилей, снижение розничных продаж, а также экономический спад в Китае и Европе. Причем, все это сопровождается нежеланием слушать тех, кто предупреждает о скором кризисе, пишет экономист Ави Темкин в Barron’s.
Когда мы читаем стенограммы обсуждений ФРС накануне мегакризов, таких как в 2000 г. (Гринспен) или в 2008 г. (Бернанке), и анализируем заявления Пауэлла в прошлом году, трудно понять, почему ФРС не видела реальное состояние экономики и не предпринимала экстренные шаги. Только после того, как реальность больно ударяла и корабль врезался в айсберг, появлялась готовность признать аналитические недостатки, ошибочность высказываний и происходили изменения в политике.
Справедливости ради следует признать, что накануне рецессии 2001 г. и финансового кризиса 2008 г. в заблуждении находилась не только ФРС, но ведущие банкиры и экономические прогнозисты. В декабре 2000 г. на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Гринспен высмеял высокотехнологичную отрасль, заявив, что озабоченность руководителей по поводу сокращения заказов и спроса на продукцию на самом деле вызывает тревогу лишь по поводу стоимости акций их компаний и их личного богатства. Все участники встречи тогда громко рассмеялись.
Две недели спустя в ходе телефонной конференции между заседаниями FOMC неожиданно объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов.
Руководимая Гринспен ФРС начала повышать ставку в 2004 г., а сменивший Гринспена в 2006 г. Бернанке продолжил эту политику. Он повысил ставку еще три раза или до тех пор пока в середине 2007 г. не стало ясно, что на рынке субстандартного долга происходит что-то ужасное. Тем не менее, Бернанке тогда заявил, что любой кризис будет ограниченным и не окажет негативного влияния на всю экономику. После того, как он отказался от снижения ставки на заседании FOMC в августе 2007 г., его, как сообщают, похвалил за правильные действия бывший министр финансов США Роберт Рубин, тогда председатель Citigroup.
Несколько месяцев назад Пауэлл заявил, что нынешний экономический цикл в США может продолжаться бесконечно. Он назвал экономические перспективы, как никогда позитивные и указал, что ставка «далеко» от нейтрального уровня, при котором экономика находится в равновесии. Тогда крупные инвестиционные банки и несколько известных управляющих хедж-фондами прогнозировали повышение ставки до 3,5%, а также рост доходности долгосрочных облигаций до 5%. Экономика США «работает на всю катушку», заявил тогда эксперт Milken Institute.
Однако, в то время как ФРС и другие заявляли об отличном состоянии экономики, признаков стресса уже было более чем достаточно. Китайский Shanghai Composite вернулся к уровню 2006 г. Японский Government Pension Investment Fund, крупнейший в мире государственный пенсионный фонд, объявил о потере $135 млрд У экономики Европы также было мало повода для радости.
Сегодня в США рост корпоративной прибыли замедляется, а обратный выкуп акций (еще недавно основной источник поддержки фондового рынка) уменьшается из-за того, что финансирование становится более дорогим или вообще исчезло. Репатриация корпоративных денежных средств в связи с изменениями в налоговом законодательстве помогла финансировать обратный выкуп в 2018 г. ; в этом году ее уже нет на том же уровне.
Обратный выкуп также финансировался за счет недорогих долговых обязательств, из которых около $3 трлн было выпущено в последние пять лет и сейчас находятся на балансе компаний. Рецессия существенно снизит готовность компаний санкционировать дополнительные агрессивные схемы обратного выкупа. В то же время ФРС сокращает свой баланс на $50 млрд в месяц, что уменьшает ликвидность финансовой системы.
Совершенно очевидно, что мировая экономика скатывается в рецессию. И если власти не предпримут беспрецедентных шагов, то кризис может оказаться еще более масштабным, охватив Китай, Европу, развивающиеся рынки и другие проблемные экономики. О снижении мировой торговли и экспорта красноречиво говорит Балтийский фрахтовый индекс (Baltic Dry Index), который резко упал с середины 2018 г. Торговые разногласия США с Китаем лишь усугубляет проблемы.
Центральные банки в конечном итоге отреагировали на последний кризис, снизив процентные ставки до нуля или ниже, что повысило цены на активы, стимулировало накопления и подтолкнуло экономический рост. Однако сверхнизкие ставки нанесли ущерб страховым компаниям и пенсионным фондам, которые не смогли получить достаточную инвестиционную отдачу. Несмотря на то, что в последние годы ставки несколько повысились, у центральных банков осталось слишком мало инструментов, чтобы справиться с еще одним глобальным кризисом. В конечном итоге им придется изменить политику и возобновить количественное смягчение.
Не следуют также забывать о растущей по всему миру социально-политической напряженности. Единственной эффективной мерой для предотвращения кризиса может быть резкое увеличение государственных расходов и налоговое стимулирование. Но делая правительство решением для всех экономических кризисов — опасный шаг, который не только угрожает ценам на активы, но и ускоряет печальный конец капитализма.
Вести Экономика: последние новости
Торговая война приведет к долговому кризису в течение следующих 2 лет Германия выплачивает пенсии нацистам за "лояльность, верность и послушание" Гитлеру Минсельхоз: не ожидаем никаких перебоев в поставках молочных продуктов в магазины
Комментарии
Экономика , Роберт Рубин , Алан Гринспен , БЕН БЕРНАНКЕ , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение