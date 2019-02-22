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Белоруссия стала реэкспортером российского угля на Украину. 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Белоруссия, которая не добывает уголь, в 2018 году экспортировала 854 тыс. т этого топлива, следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), опубликованных в четверг, 20 февраля. Это более чем в пять раз больше, чем годом ранее. Рост поставок был обеспечен преимущественно транспортировкой на Украину, сообщает РБК.
Отгрузки угля из Белоруссии на Украину выросли почти с нуля (с 0,6 тыс. т) до 588,5 тыс. т. Минск импортировал вдвое больше угля, чем годом ранее, — 1,6 млн т, большая часть из которых (1,2 млн т) была ввезена из России, указывает Белстат.
Около половины украинских тепловых электростанций (ТЭС) работают в основном на антраците, который исторически поставлялся с шахт на востоке Украины. Теперь эти шахты подконтрольны властям самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР.
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