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«Теряем миллиарды»: в Раде призвали заключить газовый контракт с Россией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
По мнению депутата Вадима Рабиновича, в контексте газового вопроса Украине стоит обратить внимание на пример Ангелы Меркель.
Заключение газового контракта с Россией необходимо Украине, потому что иначе страна теряет десятки миллиардов. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
По мнению парламентария, Украине стоит обратить внимание на пример Ангелы Меркель, которая подтвердила участие в российском газопроводном проекте, поскольку он является выгодным для ее избирателей.
«Договор с Россией и то, что "Северный поток — 2" подтвердила Ангела Меркель, потому что это выгодно для ее избирателей… приводит к выводу, что мы должны заключать договор на прокачку газа с Россией. Мы потеряли десятки миллиардов», — сказал Рабинович в эфире телеканала News One.
Ранее стало известно, что Австрия подтвердила сотрудничество и интерес к участию в проекте «Северный поток — 2». Федеральный канцлер Себастьян Курц подчеркнул, что страна в первую очередь заинтересована в собственной безопасности, в топливе для промышленности и населения, а «Северный поток — 2» позволит гарантировать все это.
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Комментарии
Экономика , Вадим Рабинович , Ангела Меркель , СЕБАСТЬЯН КУРЦ , Верховная Рада
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