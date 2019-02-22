«Теряем миллиарды»: в Раде призвали заключить газовый контракт с Россией

По мнению депутата Вадима Рабиновича, в контексте газового вопроса Украине стоит обратить внимание на пример Ангелы Меркель

Вадим Рабинович. Заключение газового контракта с Россией необходимо Украине, потому что иначе страна теряет десятки миллиардов. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады

По мнению парламентария, Украине стоит обратить внимание на пример Ангелы Меркель, которая подтвердила участие в российском газопроводном проекте, поскольку он является выгодным для ее избирателей.

«Договор с Россией и то, что "Северный поток — 2" подтвердила Ангела Меркель, потому что это выгодно для ее избирателей… приводит к выводу, что мы должны заключать договор на прокачку газа с Россией. Мы потеряли десятки миллиардов», — сказал Рабинович в эфире телеканала News One.