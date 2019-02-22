Подсчитан объем теневой экономики России

Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки Росфинмониторнга, передает РБК

По информации ведомства, объем теневой экономики снижается на протяжении последних трех лет. Так, в 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при размере ВВП в 83,1 триллиона рублей. В 2018 году размер ВВП вырос до 103,6 триллиона рублей, а теневой экономики — упал до 20,7 триллиона рублей.

В то же время, в 2017-м объем теневой экономики был наименьшим —18,9 триллиона рублей. Как поясняет Росфинмониторинг , это связано с изменением методики ведомства, когда некоторая часть теневой экономики перестала таковой считаться. Однако в последние годы все-таки существенно снизился объем выведенных и поступивших подозрительных денежных средств.

Ведомство не раскрывает систему оценки теневой экономики, однако известно, что она включает в себя серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат. Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский предполагает, что Росфинмониторинг учитывает скрытую экономику и криминальное производство и не учитывает неформальное производство.