Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.51
$
65.88
74.36
74.67
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
67.06
+0.06 Золото
1325.81
+0.03 РТС
1188.60
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.1337
–0.0006
07.02
1.1343
19.02
08.02
28.01

Подсчитан объем теневой экономики России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки Росфинмониторнга, передает РБК.
По информации ведомства, объем теневой экономики снижается на протяжении последних трех лет. Так, в 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при размере ВВП в 83,1 триллиона рублей. В 2018 году размер ВВП вырос до 103,6 триллиона рублей, а теневой экономики — упал до 20,7 триллиона рублей.
В то же время, в 2017-м объем теневой экономики был наименьшим —18,9 триллиона рублей. Как поясняет Росфинмониторинг, это связано с изменением методики ведомства, когда некоторая часть теневой экономики перестала таковой считаться. Однако в последние годы все-таки существенно снизился объем выведенных и поступивших подозрительных денежных средств.
Ведомство не раскрывает систему оценки теневой экономики, однако известно, что она включает в себя серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат. Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский предполагает, что Росфинмониторинг учитывает скрытую экономику и криминальное производство и не учитывает неформальное производство.
В феврале 2018 года Международный валютный фонд подсчитал, что доля теневой экономики в России может достигать 33,7 процента ВВП. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане. В Евросоюзе сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария.
Последние новости
Названо лучшее светлое пиво Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной
Комментарии
Экономика , Симон Кордонский , ЕС , Международный валютный фонд , ВШЭ , Росфинмониторинг , РБК
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение