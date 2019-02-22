В России обнаружили еще одну экономику

Более 20 трлн рублей обращались в теневой экономике России в 2018 году, сообщил Росфинмониторинг

Это примерно пятая часть (20.7%) ВВП страны, хотя по сравнению с 28% двумя годами ранее налицо некоторый прогресс.

Тем не менее, 20 триллионов — это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб).

Ситуация с теневой экономикой намного интереснее, чем это видно из отчета Росфинмониторинга, интригует профессор РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев

«Я сам когда-то работал в фирме, занимавшейся внешнеэкономической деятельностью, и отлично помню, что стоило нам на несколько дней задержать сдачу валютной выручки, как на нас тут же набросились все контролирующие органы. То есть если эти органы хотят, мимо них мышь не проскочит. А тут 20 триллионов!» — сказал он.

По мнению Евсеева, существование теневой экономики в России в том или ином объеме если не поощряется, то терпится властями страны. Об этом говорит примерно неизменный ее объем на протяжении многих лет.

«Я проводил научные исследования, из которых становилось понятно, что огромные деньги выводятся за рубеж по «серым» каналам и, скорее всего, с ведома финансовых и политических властей. Потому что далеко не все российские государственные и коммерческие интересы возможно финансировать по легальным каналам. Не надо притворяться святыми: международные отношения, мировая конкуренция — не дело белоручек, там чтобы выжить, приходится применять и запрещенные приемы, и так поступают все», — говорит эксперт.

Евсеев считает, что у государства более чем достаточно инструментов, чтобы теневую экономику вывести на свет в течение одного финансового года — но раз это не делается, значит, кто-то заинтересован в ее функционировании.

Источники огромных оборотов теневой экономики, которой «все нипочем», надо искать не в «тайных операциях» за рубежом, а в столь же огромном уровне коррупции, предлагает свою версию эксперт Института прикладных экономических исследований Андрей Покида.

«При том количестве правоохранительных органов и их техническом оснащении, казалось бы, в самом деле муха незамеченной пролететь не должна была бы. А мы видим, что «незаметно» проскакивают мамонты. И слово «незаметно» следует закавычить — потому что те, кто обязан эти полулегальные и нелегальные денежные потоки пресекать, отлично осведомлены, что откуда вытекает и куда течет», — сказал он.

Уровень теневой экономики остается в России на примерно одном уровне в том числе и потому, что чем больше контролирующих структур создает государство, тем больший объем занимают коррупционные «откаты». Это та самая тень, которую догнать в принципе невозможно — и в этом смысле определение «теневые» для таких процессов приобретает неожиданно прямое, физическое значение.