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В РФ ограничили поставку куриных яиц из Белоруссии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поставку в Россию куриных яиц с белорусского предприятия ограничили в связи с выявлением нарушений.
«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии вводит с 21 февраля 2019 г. временные ограничения на поставки в Россию куриных яиц с предприятия ОАО «Солигорская Птицефабрика», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Решение было принято в связи с тем, что в продукции был обнаружен динитрокарбанилид, информирует АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, Минпромторг не считает нарушением фасовку куриных яиц в контейнер по девять штук. По мнению чиновников, это не может считаться обманом потребителей, так как количество товара соответствует указанному на этикетке.
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