В РФ ограничили поставку куриных яиц из Белоруссии

Поставку в Россию куриных яиц с белорусского предприятия ограничили в связи с выявлением нарушений.

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии вводит с 21 февраля 2019 г. временные ограничения на поставки в Россию куриных яиц с предприятия ОАО «Солигорская Птицефабрика», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Решение было принято в связи с тем, что в продукции был обнаружен динитрокарбанилид, информирует АГН «Москва»