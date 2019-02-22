Поставку в Россию куриных яиц с белорусского предприятия ограничили в связи с выявлением нарушений.
«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии вводит с 21 февраля 2019 г. временные ограничения на поставки в Россию куриных яиц с предприятия ОАО «Солигорская Птицефабрика», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Решение было принято в связи с тем, что в продукции был обнаружен динитрокарбанилид, информирует АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, Минпромторг не считает нарушением фасовку куриных яиц в контейнер по девять штук. По мнению чиновников, это не может считаться обманом потребителей, так как количество товара соответствует указанному на этикетке.