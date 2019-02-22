В Кремле рассказали о борьбе с теневой экономикой

«Это планомерная работа, она ведется. И по линии наших правоохранительных органов, и специализированных ведомств, и по линии правительства», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию Росфинмониторнга об объемах теневого сектора. По предварительной оценке ведомства, доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.