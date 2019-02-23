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В Казахстане перестанут использовать русский язык на деньгах 

Р-Спорт + ещё 18 5 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана тенге предполагает размещение надписей лишь на казахском языке, говорится в концепции, размещенной в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".
Концепция дизайна банкнот и монет утвердили в декабре 2018 года. Указ вступил в силу со дня подписания. На портале нормативных правовых актов уточняется, что использование надписей на иностранных языках допускается лишь в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.
На банкнотах, находящихся в обращении в настоящее время, наряду с надписями на казахском языке используется и русский.
Концепция подразумевает использование в дизайне банкнот и монет одного или нескольких из следующих изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные географические или исторические места, а также национальные архитектурные памятники и (или) их фрагменты; изображения, посвященные государственным и международным событиям.
Помимо этого, в дизайне банкнот и монет могут использоваться изображения представителей флоры и фауны государства; изображения, имеющие отношение к истории, государственности, политики, праву, экономике, науке, образованию, культуре, искусстве, спорту, развитию Казахстана; изображения, имеющие отношение ко всемирным ценностям, достояниям, истории и культуре.
"Это внутреннее дело"
На нововведение в Казахстане отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это является внутренним делом государства.
Однако дипломат отметила, что внешнеполитическое ведомство следит за ситуацией.
"Тема находится в сфере нашего пристального внимания, не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык", — цитирует ее "Говорит Москва".
Захарова добавила, что Москва по-прежнему поддерживает контакты с Астаной.
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