В Казахстане перестанут использовать русский язык на деньгах

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана тенге предполагает размещение надписей лишь на казахском языке, говорится в концепции, размещенной в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".

Концепция дизайна банкнот и монет утвердили в декабре 2018 года. Указ вступил в силу со дня подписания. На портале нормативных правовых актов уточняется, что использование надписей на иностранных языках допускается лишь в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.

На банкнотах, находящихся в обращении в настоящее время, наряду с надписями на казахском языке используется и русский.

Концепция подразумевает использование в дизайне банкнот и монет одного или нескольких из следующих изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные географические или исторические места, а также национальные архитектурные памятники и (или) их фрагменты; изображения, посвященные государственным и международным событиям.

Помимо этого, в дизайне банкнот и монет могут использоваться изображения представителей флоры и фауны государства; изображения, имеющие отношение к истории, государственности, политики, праву, экономике, науке, образованию, культуре, искусстве, спорту, развитию Казахстана; изображения, имеющие отношение ко всемирным ценностям, достояниям, истории и культуре.

"Это внутреннее дело"

На нововведение в Казахстане отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это является внутренним делом государства.

Однако дипломат отметила, что внешнеполитическое ведомство следит за ситуацией.

"Тема находится в сфере нашего пристального внимания, не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский родной язык", — цитирует ее "Говорит Москва".

Захарова добавила, что Москва по-прежнему поддерживает контакты с Астаной.