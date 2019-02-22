Не дотянули до двух сотен: как проиндексируют соцпенсии

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля. Средний размер должен увеличиться на 182 рублей. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек получатели социальных пенсий.

Министерство труда России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале правовых актов.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в проекте документа.

При этом Пенсионному фонду Российской Федерации поручено проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного постановлением, которое вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Напомним, что социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля.

Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 руб. до 9,3 тыс. рублей.

Такие изменения потребуют дополнительных 7 млрд руб.

«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — говорится в документе.

Ранее в интервью «Газете.Ru» глава Пенсионного фонда Россия Антон Дроздов рассказал, как изменятся социальные пенсии в этом году.

«С 1 апреля у нас будет увеличение социальных пенсий и пенсий приравненных категорий, кто получает за счет бюджета. Это 3,7 млн человек. Индекс — рост прожиточного минимума 2018 к 2017 году. Пока в бюджете заложен коэффициент 2,4. Если будет другой показатель, на него и проиндексируем», — говорил он.

Напомним, что с 1 января были проиндексированы пенсии по старости на 7%, чего удалось достичь за счет повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин. В среднем пенсия должна была вырасти на 1000 рублей, а средний размер пенсии — до 15,4 тысячи рублей.

Но президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию.

Он поручил пересчитать выплаты за первый месяц 2019 года и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышал прожиточный минимум. В результате люди почувствовали себя обманутыми, и возникшую несправедливость необходимо устранить, отметил Владимир Путин.

Правительство начало индексацию пенсий на 7,05% с 1 января 2019 года. В зависимости от получаемой выплаты для каждого пенсионера размер доплат устанавливался индивидуально. Если пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума, то разница компенсировалась, однако если после индексации пенсия превышала прожиточный минимум, социальная доплата не выплачивалась или снижалась.

В целом же, по словам Путина, около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, и это слишком много:

«Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас — около 19 миллионов. Но и это слишком много», — сказал Путин.

Позднее стало известно, что Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Речь идет о том, чтобы сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Это позволит добиться того, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной выплаты в текущем году, сообщил ТАСС

Как подсчитали в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн человек. На это потребуется в 2019–2024 годах дополнительные 120 млрд руб.