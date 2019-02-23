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В Башкирии появятся новые территории опережающего развития 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
В Благовещенском районе Республики Башкортостан появится территория опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» (ТОР «Благовещенск»). В субботу, 23 февраля, вступило в силу соответствующее постановление правительства.
Подписанным постановлением определяются границы новой ТОР, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.
Ранее правительство Башкирии подписало ряд соглашений, согласно которым планируется построить производственные базы колёсных и гусеничных тракторов, линии по производству сборных железобетонных панелей, завод по производству напитков.
Создание ТОР «Благовещенск» позволит к 2027 году расширить экономику города, уменьшить зависимость от градообразующего предприятия АО «Благовещенский арматурный завод», увеличить инвестиционную привлекательность города, создать 1300 постоянных рабочих мест, привлечь более 7 млрд рублей инвестиций.
Ранее глава правительтсва Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в «Сочи-2019» заявил, что в итоге это должно помочь новым территориям, «привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, и просто вдохнуть жизнь в эти населённые пункты».
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