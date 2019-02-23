В Китае последние консультации с США по торговле назвали продуктивными

"В этот раз я вновь прибыл в Вашингтон в качестве спецпосланника председателя Си Цзиньпина для дальнейшего продвижения реализации достигнутых между лидерами наших стран договоренностей, с целью поспособствовать дальнейшему прогрессу торгово-экономических консультаций на основании уже полученных ранее результатов", — сказал Лю Хэ.

Он добавил, что "за последние два дня консультаций команды по торгово-экономическим вопросам провели продуктивные консультации, смогли добиться положительного прогресса по различным направлениям сотрудничества, включая торговый баланс, сельское хозяйство, передачу технологий, защиту прав на интеллектуальную собственность, финансовое обслуживание".

"В дальнейшем стороны удвоят усилия, приложат все силы для ведения переговоров и выполнят возложенные на них лидерами двух стран важные обязанности", — отметил он.

Лю Хэ также передал президенту Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором указывалось, что "в последнее время команды двух стран по торгово-экономическим вопросам смогли реализовать договоренности, достигнутые лидерами США и КНР в Аргентине, провели интенсивные торгово-экономические консультации и добились активного прогресса, на это положительно отреагировали и в наших странах, и во всем международном сообществе".

"Надеюсь, что обе стороны продолжат двигаться навстречу друг другу и на основании взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества смогут добиться обоюдовыгодного соглашения", — отметил в своем послании китайский лидер. Си Цзиньпин также выразил готовность поддерживать с Трампом тесные контакты посредством различных каналов.

Трамп в свою очередь отметил, что его и председателя Си Цзиньпина связывают тесные и крепкие отношения, американо-китайские межгосударственные отношения крайне важны, а в настоящее время они исключительно хорошие.

По его словам, "в ходе данного раунда переговоров на высоком уровне удалось добиться колоссального прогресса, в то же время, остается немало работы, требующей завершения, именно поэтому стороны приняли решение продлить этот раунд переговоров еще на два дня".

"США готовы прикладывать совместные с Китаем усилия и способствовать достижению еще больших результатов консультаций", — добавил американский лидер.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.