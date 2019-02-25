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В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 

РИА Новости + ещё 31 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг с 1 марта возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с Владимиром Путиным.
По его словам, речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
"Мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", — цитирует Мантурова сайт Кремля.

Программы поддержки авторынка

Адресные программы поддержки спроса на авторынке "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018-го и давали определенным категориям заемщиков десятипроцентную скидку от стоимости приобретаемого автомобиля.
Установленный целевой показатель на 2018 год в 80,6 тысячи проданных автомобилей был достигнут уже в мае.
В июле действие программ продлили. Одновременно для жителей Дальневосточного федерального округа скидку на приобретаемый автомобиль увеличили до 25 процентов.
Тогда же Мантуров сообщил о планах продлить действие наиболее популярных программ на 2019-й. Однако по итогам года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос почти на 13%, до 1,8 миллиона штук, и эти программы поддержки спроса в список субсидий на 2019 год не попали.
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Комментарии
Экономика , Автоспорт , Политика , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг
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