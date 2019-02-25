В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

По его словам, речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"Мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", — цитирует Мантурова сайт Кремля.

Программы поддержки авторынка

Адресные программы поддержки спроса на авторынке "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали с 1 января 2018-го и давали определенным категориям заемщиков десятипроцентную скидку от стоимости приобретаемого автомобиля.

Установленный целевой показатель на 2018 год в 80,6 тысячи проданных автомобилей был достигнут уже в мае.

В июле действие программ продлили. Одновременно для жителей Дальневосточного федерального округа скидку на приобретаемый автомобиль увеличили до 25 процентов.

Тогда же Мантуров сообщил о планах продлить действие наиболее популярных программ на 2019-й. Однако по итогам года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос почти на 13%, до 1,8 миллиона штук, и эти программы поддержки спроса в список субсидий на 2019 год не попали.