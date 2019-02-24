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Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов 

Lenta.ru + ещё 17 7 часов назад
Фото: Reuters
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов). Об этом сообщает издание Gulfnews.
По словам председателя Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабера Мохаммада Аль Сувейди, это было сделано для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам и поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности.
Помимо этого, мера совпадает с курсом властей страны, направленным на повышение терпимости в обществе, добавил Аль Сувейди. Ранее в ОАЭ был объявлен «год терпимости».
До 2017 года неуплата налогов в ОАЭ была уголовным преступлением. Позже наказание сменили на менее суровое: теперь на нарушителей налагаются штрафы.
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