Смертельные долги: что может стать прологом Третьей мировой

Весь мир погряз в кредитах, и это сильно беспокоит экономистов. Так, по расчётам американского International Institute of Finance, в третьем квартале 2018 года глобальный долг достиг 244 трлн долларов — 318% мирового ВВП. Значительная часть этой суммы — порядка 70 трлн долларов — накоплена с 2008 года, когда мировые Центробанки решили тушить деньгами масштабный финансовый кризис. И в результате загнали в ловушку и себя, и мировую экономику.

Ставку поднимешь — экономику потеряешь

«Проблема глобального долга до сих пор сдерживалась быстрыми темпами экономического роста, однако, стоит признать, что на данный момент центральные банки по всему миру находятся в безвыходном положении, когда даже отрицательная процентная ставка не улучшает ситуацию», — рассуждает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Рост ставок кредитования также не способен выровнять динамику роста долга, отмечает он: такой прием может вывести ситуацию из-под контроля, и рефинансирование долгов окажется невозможным. Тогда придется их отдавать или, что более вероятно, списывать. Это приведет к полному уничтожению всех экономических достижений за последний век и возвращению к прежним показателям количества людей, проживающих за чертой бедности. Сегодня их доля составляет чуть более 9%, а еще два столетия назад превышала 94%.

Из двух зол выбирают меньшее, напоминает руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. С 2008 года гасить пожар мирового кризиса было важнее, чем думать об отдалённых последствиях «пожарных мер». И для ЦБ и финансовых систем различных стран важно было поднимать своё производство, инвестиционный и потребительский спрос, выводить экономики из кризиса.

«Поэтому накачка хозяйства кредитными деньгами по почти нулевым и даже отрицательным ставкам вполне закономерно выглядела все эти годы тем самым «меньшим злом». И титанические усилия дают результаты. Мировая экономика постепенно выходит из кризисного состояния, увеличиваются темпы роста ВВП», — отмечает эксперт.

Но оборотной стороной роста стал колоссальный кредитный долг, который более чем в 4 раза превышает весь объём глобальной экономики. Нагрузка исключительно опасная, предупреждает аналитик, поскольку ведущие мировые Центробанки постепенно переходят к повышению процентных ставок, сокращению выпуска денег. Это не только ФРС США , но и, например, Банк Англии, Банк Канады, Европейский ЦБ

Кризис или третья мировая

Трудности с рефинансированием прежних дешевых кредитов в условиях роста ставок, безусловно, чреваты новым масштабным кризисом. И не случайно заявление ФРС в декабре 2018 года о повышении ставки и продолжении этого процесса в 2019 году вызвало обвальное падение курсов акций и рост панических настроений. Регулятор поспешил смягчить риторику, но это лишь немного успокоило рынки.

«Этот пример показывает взрывоопасность ситуации, ведь дефолт по кредитам могут допустить на только крупные компании, но и целые страны, большие мировые регионы с развивающимися экономиками. И это чревато крупнейшими потрясениями, попытками передела территорий, вооружёнными конфликтами», — поясняет Гойхман.

Современной человеческой цивилизации уже не раз доводилось выходить из экономического тупика путем кровопролитных войн. В случае возникновения масштабного военного конфликта возможно «списание» глобального долга, но это путь уничтожения мировой экономики как явления, добавляет Люшин. По его словам, банки, осознавшие проблему (ЦБ Японии и Китая, ЕЦБ) уже ищут альтернативные военному пути разрешения ситуации, однако пока безрезультатно.

Остается «надеяться», что общий ипотечный и корпоративный долг запустит не третью мировую войну, а «всего лишь» экономическую рецессию, после которой необратимо наступит восстановление экономической ситуации в мире.

Пути возможного преодоления теперь уже нового кризиса — не экономического, а платёжного — только в постепенном наращивании производств, увеличении доходов в мире и постепенного снижения долга, считает Гойхман. Пик мирового долга в 320% от ВВП пришёлся на конец 2016 года, напоминает он, затем рост экономики ускорился, что и привело за два года к снижению показателя на 2%.

«Таким образом, только при сохранении достаточно низких ставок в мире и при поступательном развитии экономик возможна через годы и даже десятилетия постепенная нормализация ситуации. Но опасность состоит в том, что такие условия — идеальное состояние ситуации, которое может быть прервано различными обстоятельствами — «торговыми войнами», политическими конфликтами и т. д.», — отмечает аналитик.

Страны бегают по кругу

Долговая проблема тревожит мир уже несколько лет, и вряд ли в ближайшие год или два что-то изменится в лучшую сторону, полагает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Для любой страны, кроме США, такая ситуация может стать катастрофой, отмечает он. Но в условиях, когда основным монетарным центром мировой экономики являются именно США, размеры долга этой страны могут быть любым.

«Главное на сегодня в том, что проценты они выплачивают, значит, обслуживание этого долга им пока удаётся. Правда со всех сторон всё сильнее и сильнее звучат опасения о том, что делать это становится всё сложнее. И опасения не беспочвенны», — констатирует эксперт.

Основную проблему он видит в том, что госдолга США растет галопирующими темпами. И шансов избежать реальных проблем в мировой экономике и геополитике будет очень мало, если Америка не перестроится на производственный лад и не сможет оторваться от «дышащего ей в спину» Китая, который уже стал второй по величине экономикой мира.

«Америка в последние несколько десятилетий ставила на экономику сферы услуг в консорциуме с финансовой сферой. Основа экономики США — чистое потребление, пускай и за счёт внешних заимствований. Но как показывает итоговая практика, мало иметь монетарный центр и заниматься экспортом демократии, надо и что-то производить. Идущая сейчас внешнеторговая война меду США и КНР — самый яркий тому пример», — говорит аналитик.

Если в ближайшие несколько недель эти страны не смогут между собой договориться о дальнейших перспективах мировой торговли и внешнеэкономических связях, через несколько лет мир придёт к новым парадигмам и в монетарной политике, прогнозирует он.

«И придётся полностью пересматривать весь мировой уклад внешней торговли и геополитического влияния, а это точно грозит всем новыми стрессами, на уровне «Третья Мировая война — Лайт». Надеюсь, что этого не произойдёт, но то, что будет веселее, чем в 2008 — 2012 годах, это уж точно», — предсказывает Блинов.

Пока Америку спасает то, что большинство участников мировой экономики и внешней торговли, продолжают ее финансировать, приобретая новые выпуски «казначеек», продолжает эксперт. По сути дела, весь мир кормит США, и они к этому привыкли. И все это делают не только из-за того, что американский доллар является основой мировой экономики. Просто все реально боятся нового коллапса в мире, поскольку понимают, что США не сможет вернуть долги всем своим кредиторам в полном объёме.