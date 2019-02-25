Российской экономике предрекли резкий рост

«Что касается 2019 года, то прогноз Минэкономразвития (рост ВВП на 1-1,3 процента), по их оценкам, говорит о таком торможении, к которому мог бы привести лишь серьезный внешний и внутренний отрицательный шок. При отсутствии таких негативных шоков рост ВВП в 2019 году будет находиться в пределах 1,7-2 процента», — говорится в отчете.

Авторы оценили несколько ключевых факторов, которые могут повлиять на рост ВВП по итогам года. По их оценке, труд и капитал приведут к росту на 1,6 процентных пункта, условия внешней торговли — к замедлению на 0,5 процентных пункта. Внутренний деловой цикл добавит к росту 1,2 процентных пункта.

Также экономисты обратились к итоговым данным федерального бюджета за 2018 год. Его доходы выросли на 2,4 процентных пункта ВВП, расходы, напротив, уменьшились на 1,7 процентных пункта. Это обеспечило профицит в 2,7 процента ВВП. Госдолг в 2018 году сократился с 12,6 до 12,1 процента ВВП. Все это, по мнению авторов, свидетельствует о большем потенциале роста российской экономики, чем считалось прежде.

Рост мог быть еще более существенным, но ему помешает низкая инвестиционная активность отечественного бизнеса, отмечают эксперты.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2019 году на уровне 1-1,3 процента. По предварительным данным Росстата, подчиняющегося министерству, в 2018-м рост составил 2,3 процента, что является наивысшим показателем с 2012 года.