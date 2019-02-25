Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.50
74.11
74.34
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
67.00
+0.10 Золото
1331.00
+0.03 РТС
1204.18
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1353
+0.0077
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Российской экономике предрекли резкий рост 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рост российской экономики по итогам 2019 года может составить 1,7-2 процента, считают авторы совместного отчета Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Это почти на полпроцента выше, чем прежде предсказывало Минэкономразвития.
«Что касается 2019 года, то прогноз Минэкономразвития (рост ВВП на 1-1,3 процента), по их оценкам, говорит о таком торможении, к которому мог бы привести лишь серьезный внешний и внутренний отрицательный шок. При отсутствии таких негативных шоков рост ВВП в 2019 году будет находиться в пределах 1,7-2 процента», — говорится в отчете.
Авторы оценили несколько ключевых факторов, которые могут повлиять на рост ВВП по итогам года. По их оценке, труд и капитал приведут к росту на 1,6 процентных пункта, условия внешней торговли — к замедлению на 0,5 процентных пункта. Внутренний деловой цикл добавит к росту 1,2 процентных пункта.
Также экономисты обратились к итоговым данным федерального бюджета за 2018 год. Его доходы выросли на 2,4 процентных пункта ВВП, расходы, напротив, уменьшились на 1,7 процентных пункта. Это обеспечило профицит в 2,7 процента ВВП. Госдолг в 2018 году сократился с 12,6 до 12,1 процента ВВП. Все это, по мнению авторов, свидетельствует о большем потенциале роста российской экономики, чем считалось прежде.
Рост мог быть еще более существенным, но ему помешает низкая инвестиционная активность отечественного бизнеса, отмечают эксперты.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2019 году на уровне 1-1,3 процента. По предварительным данным Росстата, подчиняющегося министерству, в 2018-м рост составил 2,3 процента, что является наивысшим показателем с 2012 года.
Последние новости
На «Оскаре» назвали лучший фильм года ГИБДД заявила о готовности отказаться от бумажных прав Трехлетняя девочка умерла от жажды из-за графика матери и бабушки
Комментарии2
Экономика , Минэкономразвития , РАНХиГС , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение