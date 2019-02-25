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Малый бизнес уменьшается в размерах 

Финмаркет 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Малый бизнес в России стагнирует — в большинстве регионов зафиксировано падение численности небольших компаний.
Согласно единому реестру субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба с августа 2016 года, на 10 января 2019 года в реестре было зафиксировано 6,04 млн организаций. Это "лишь на 0,03% больше, чем годом ранее", отмечают в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ). По мнению аналитиков, данные реестра свидетельствуют о "явных проблемах в сегменте малого и среднего бизнеса". Падение численности компаний МСП зафиксировано в 57 субъектах РФ. А на 10 февраля в реестре находилось 6,058 млн компаний, что меньше, чем в феврале 2018 года (6,059 млн), пишет "Коммерсант".
Как отмечают в ИКСИ, положительные темпы годового роста обеспечены исключительно увеличением числа микропредприятий (+0,3% в годовом выражении) — они составляют 95,5% сегмента МСП (95% год назад). Число же малых и средних компаний за год сократилось на 6,1% и 7,3% соответственно. Такая тенденция наблюдалась во всех федеральных округах, при этом сокращение числа малых предприятий (юрлиц) было зафиксировано в 78 регионах, а среднего бизнеса — в 55 регионах.
"Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке МСП и важности развития данного сегмента, пока в нем наблюдается стагнация", — отмечает эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.
Это негативно сказывается на занятости: на 10 января число занятых в секторе МСП составило 15,87 млн работников, за год оно снизилось на 1,5% (или на 233 тыс. человек). За февраль численность занятых в секторе снизилась еще на 30 тыс. человек, хотя нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" требует к 2024 году роста числа занятых малым бизнесом до 25 млн человек (включая самозанятых), а доли малого и среднего бизнеса в ВВП — с 22,9% (2019 год) до 32,5%.
По мнению первого вице-президента "Опоры" Владислава Корочкина, причина снижения числа малых и средних компаний — в сжатии реального сектора.
Директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев сомневается в росте численности МСП в ближайшее время. По его словам, ухудшающиеся экономические условия и вновь появляющиеся нормы административного регулирования буквально выталкивают предпринимателей в тень, заставляют их уходить от безналичного расчета, применять различные схемы, "например многие ИП переходят в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах".
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Комментарии1
Экономика , Владимир Буев , Владислав Корочкин , Федеральная налоговая служба
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