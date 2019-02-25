Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.49
74.15
74.30
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
66.25
–1.19 Золото
1329.41
–0.09 РТС
1203.54
–0.39
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1363
+0.0086
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Американской экономике предсказали обвал 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
Более трех четвертей экономистов прогнозируют, что США войдут в рецессию до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics).
Всего в опросе приняло участие порядка 300 экспертов. Десять процентов опрошенных ожидают, что рецессия начнется уже в этом году, 42 процента уверены, что это произойдет со следующего года, а 25 процентов — в 2021 году.
По оценке экспертов, за последние месяцы 2018 года темпы роста ВВП в США сократились с 3,4 процента в третьем квартале до 2,5 процента в годовом исчислении.
Основной проблемой экономисты назвали политику президента США Дональда Трампа. 36 процентов экспертов считают, что, если существующие тарифы, введенные в ходе торговой войны на целый ряд категорий товаров из Китая, оставят в силе, рост ВВП в 2019 году сократится на 25 базисных пунктов. Еще 26 процентов опрошенных специалистов ожидают при таком сценарии снижения на 50 базисных пунктов, а 15 процентов участников опроса полагают, что снижение превысит 50 базисных пунктов.
В октябре прошлого года с аналогичным прогнозом выступил JPMorgan. Аналитики компании оценили вероятность рецессии в США в течение года аналитики в 28 процентов. В трехлетней перспективе шансы уже выше 80 процентов.
Последние новости
Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman Появилась карта метро будущего
Комментарии3
Экономика , Дональд Трамп , Bloomberg
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Путин дал поручение по амнистии капитала
Экономика
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
СМИ узнали о реакции Путина на арест Калви
Компании
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В руководстве «Газпрома» произошли изменения
Компании
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение