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ФНС берется за крупных налогоплательщиков 

Парламентская газета + ещё 1 21 минуту назад
Фото: PIXABAY.COM
Накануне правительственного часа в Совете Федерации, на который приглашен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, в ведомстве рассказали «Парламентской газете», за счет чего будет повышена собираемость налогов. Для этого в текущем году будет создана и внедрена «Система комплексного управления и администрирования долгом» — СКУАД.
«Система максимально автоматизирует меры взыскания, что перераспределит специалистов с рутинных операций на противодействие схемам уклонения от уплаты налоговой задолженности», — пояснили изданию в ведомстве.
Кроме того, с 1 февраля 2019 года заработала новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, обеспечивающих 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики.
В ФНС «Парламентской газете» также рассказали, что впервые за пять лет ведомству удалось существенно снизить объем задолженности россиян по налогам. На 1 января 2019 года она сократилась на 10% или на 207 млрд рублей и составила 1,9 трлн рублей.
Ранее, 20 февраля, на заседании расширенной коллегии ФНС по подведению итогов работы налоговых органов за 2018 год Михаил Мишустин рассказал, что в 2018 году служба зафиксировала высокие темпы роста доходов. Так, в консолидированный бюджет РФ поступило 21,3 трлн рублей, что почти на 4 трлн рублей, или на 23%, больше 2017 года (тогда рост составил 20%). В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн рублей — на 30,2% больше относительно 2017 года.
Значительные темпы роста налоговых поступлений, уточнил Мишустин, были поддержаны высокой динамикой основных ненефтегазовых налогов: налога на прибыль поступило 4,1 трлн рублей (+24,6%); НДС — 3,6 трлн рублей (+16,4%); НДФЛ — 3,7 трлн рублей (+12,4%); имущественных налогов — 1,4 трлн рублей (+11,7%).
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Экономика , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Совет Федерации , Парламентская газета
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