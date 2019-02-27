ФНС берется за крупных налогоплательщиков

«Система максимально автоматизирует меры взыскания, что перераспределит специалистов с рутинных операций на противодействие схемам уклонения от уплаты налоговой задолженности», — пояснили изданию в ведомстве.

Кроме того, с 1 февраля 2019 года заработала новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, обеспечивающих 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики.

В ФНС «Парламентской газете» также рассказали, что впервые за пять лет ведомству удалось существенно снизить объем задолженности россиян по налогам. На 1 января 2019 года она сократилась на 10% или на 207 млрд рублей и составила 1,9 трлн рублей.

Ранее, 20 февраля, на заседании расширенной коллегии ФНС по подведению итогов работы налоговых органов за 2018 год Михаил Мишустин рассказал, что в 2018 году служба зафиксировала высокие темпы роста доходов. Так, в консолидированный бюджет РФ поступило 21,3 трлн рублей, что почти на 4 трлн рублей, или на 23%, больше 2017 года (тогда рост составил 20%). В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн рублей — на 30,2% больше относительно 2017 года.

Значительные темпы роста налоговых поступлений, уточнил Мишустин, были поддержаны высокой динамикой основных ненефтегазовых налогов: налога на прибыль поступило 4,1 трлн рублей (+24,6%); НДС — 3,6 трлн рублей (+16,4%); НДФЛ — 3,7 трлн рублей (+12,4%); имущественных налогов — 1,4 трлн рублей (+11,7%).