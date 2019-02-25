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Россияне сокращают вклады в банки 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: riamo
Согласно данным Центрального банка, вклады населения в российских банках в январе сократились на 1,4%, сообщает Газета.ru.
«Под влиянием сезонных факторов снизился объем вкладов населения, одновременно объем средств на счетах организаций вырос на 3,8%», — говорится в сообщении.
В январе наблюдалось сезонное снижение вкладов физических лиц — на 0,71 триллиона рублей (минус 1,4% с исключением влияния валютной переоценки).
Как отметили в ЦБ, с исключением эффекта корректировок и переоценки активов основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились.
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Экономика , Центральный банк России , Газета.Ru
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