Директива ЕС почти не затронет «Северный поток — 2», заявили в «Газпроме»

Изменения в директиве ЕС затронут лишь небольшую часть "Северного потока — 2", заявила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Мы говорим об очень незначительном участке территории. Это даже меньше 20 километров", — подчеркнула она.

Однако, по ее словам, пока преждевременно оценивать влияние на проект поправок по Газовой директиве, поскольку в марте пройдет заседание совета по транспортным телекоммуникациям и энергетике, по итогам которого могут внести дополнительные изменения.

Суть поправок

В ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила внести изменения в Газовую директиву ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства применялись ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны.

К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

В первую очередь поправки ударили бы по "Северному потоку — 2".

Однако предлагается и несколько схем предоставления исключений из новых правил директивы, которые планируется делать ограниченными по сроку действия. Они зависят от того, является ли газопровод новым или уже существующим.

К последним планируется отнести трубы, которые были завершены до вступления новых правил в силу, сообщал источник. Он не исключил, что вступление в силу новых правил возможно в июне.

"Северный поток — 2"

Строительство газопровода предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталась Дания.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический. Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.