Силуанов прокомментировал дело основателя Baring Vostok

«Любые действия силовых структур, они настораживают бизнесменов. Безусловно, это, как вы говорите, не способствует инвестиционному климату, с одной стороны. С другой стороны, здесь не нужно нам делать различия между иностранец, не иностранец. Если ты работаешь на территории Российской Федерации, ты соблюдаешь законы России», — сказал он.

Глава ведомства призвал в данном случае не разделять бизнесменов на американских и российских.

«Если он нарушил закон, соответственно, должен отвечать по закону. Следствие здесь идёт. Как-то забегать вперёд, наверное, было бы неправильно. У нас в конечном счёте судебное разбирательство покажет, была ли там вина, не было вины», — добавил Силуанов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает задачу, поставленную президентом России «по либерализации уголовного законодательства с точки зрения ещё досудебных разбирательств».

«Потому что многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя ещё не доказано, что он виновен. Поэтому здесь нужно, конечно, стараться либерализовать досудебное состояние обвиняемого. И необязательно сажать его за решётку», — указал он.

Ранее в Кремле сообщили, что доложат российскому лидеру Владимиру Путину о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.

21 февраля стало известно, что Калви было предъявлено обвинение в мошенничестве.