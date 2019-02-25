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Силуанов прокомментировал дело основателя Baring Vostok 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви.
«Любые действия силовых структур, они настораживают бизнесменов. Безусловно, это, как вы говорите, не способствует инвестиционному климату, с одной стороны. С другой стороны, здесь не нужно нам делать различия между иностранец, не иностранец. Если ты работаешь на территории Российской Федерации, ты соблюдаешь законы России», — сказал он.
Глава ведомства призвал в данном случае не разделять бизнесменов на американских и российских.
«Если он нарушил закон, соответственно, должен отвечать по закону. Следствие здесь идёт. Как-то забегать вперёд, наверное, было бы неправильно. У нас в конечном счёте судебное разбирательство покажет, была ли там вина, не было вины», — добавил Силуанов.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает задачу, поставленную президентом России «по либерализации уголовного законодательства с точки зрения ещё досудебных разбирательств».
«Потому что многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя ещё не доказано, что он виновен. Поэтому здесь нужно, конечно, стараться либерализовать досудебное состояние обвиняемого. И необязательно сажать его за решётку», — указал он.
Ранее в Кремле сообщили, что доложат российскому лидеру Владимиру Путину о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.
Дело Майкла Калви также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.
21 февраля стало известно, что Калви было предъявлено обвинение в мошенничестве.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Антон Силуанов , Майкл Калви , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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