Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко

Чтобы не говорил Петр Порошенко о дружбе с Евросоюзом , но экономические интересы Старого Света важнее, чем публичные обещания. Ситуация со строительством второй нитки газопровода "Северный поток — 2" грозит обернуться для Украины дефолтом и распадом.

В случае полного отказа России от транзита газа через территорию Украины последнюю ждут тяжелые последствия, полагает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев . Сегодня прокачка российского голубого топлива приносит Незалежной порядка трех миллиардов долларов. По сути, это одна из немногих сохранившихся отраслей экономики страны, которая гарантирует стабильные и ощутимые доходы.

"Дефолт и распад государства — это то, что грозит Украине, если она останется без транзита российского газа. В Киеве это прекрасно понимают и поэтому при помощи США и немецкого канцлера Ангелы Меркель практически вымолили у Москвы обещание сохранить какую-то часть транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока — 2", — сказал Танкаев.

Но договоренности украинского президента с немецким канцлером могут развеяться как дым. Дело в том, что и Порошенко, и Меркель — хромые утки, их уход с высших государственных должностей не за горами.

Украинский лидер может проиграть выборы 31 марта, а немецкий канцлер сама объявила о том, что больше не намерена участвовать в выборах своей партии. Не исключено, что договоренности на словах, ничем не закрепленные юридически, канут в лету уже в этом году.

Да и в Киеве уже разуверились в том, что Ангела Меркель может быть другом для Украины. После недавнего заявления канцлера на Мюнхенской конференции по безопасности украинцы перестали ей верить окончательно.

В Мюнхене Меркель в очередной раз подтвердила, что Европа не намерена прерывать отношения с Россией, несмотря на события на Украине. Энергетическая безопасность для Старого Света стоит выше политических интересов. Мало того, Ангела Меркель всерьез опасается агрессивной политики Вашингтона и возможных шагов в отношении второй нитки "Северного потока".

Интересно, что смелый выпад фрау Меркель в адрес США остался без публичного ответа. В Белом доме сделали вид, что не заметили острого заявления немецкого канцлера, но, похоже, предприняли непубличные шаги для остановки значимого для Европы проекта.

Противники строительства газопровода внезапно объявились во Франции и подготовили поправки в директиву Евросоюза, согласно которым эксплуатация трубы может серьезно осложнится и даже старания Ангелы Меркель не спасут положение: долгие годы проект не выйдет на самоокупаемость.

Эксперты не исключают, что он останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Петр Порошенко конечно же, обрадовались такому повороту событий. Но веселье было недолгим — на минувшей неделе стало известно, что компромисс между Германией и Францией найден. Мало того строительство газопровода поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц

Получается, что подавляющее большинство европейских партнеров России проект одобрили, а мнение Дании, пожелавшей ради политических амбиций покупать втридорога американский сжиженный газ, в расчет можно не брать. Ведь как гласит русская пословица — один в поле не воин.