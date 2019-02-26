Эксперт назвала сроки снижения цен на молочные продукты

Молочные продукты дорожают с конца прошлого года. За январь и февраль цены на сливочное масло, питьевое молоко, сыры поднялись на 1,1 процента, на сметану — на 1,3 процента. Но ситуация скоро может измениться, так как ожидается снижение цен на сырое молоко.

"Сейчас по данным мониторинга средняя цена на сырое молоко составляет 23 рубля за литр с учетом НДС. С января цены уже в целом не растут, происходят лишь небольшие колебания. Снижение цен на сырое молоко начнется в апреле", — рассказала "РГ" старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Наталья Пенькова.

Снижения стоимости сырья ожидают многие участники рынка, в некоторых случаях оно произойдет уже в марте, говорит эксперт. Связано это с увеличением производства молока, в южных регионах страны появятся свежие корма.

Стоимость сырого молока, конечно, повлияет и на готовую продукцию. Может быть небольшое снижение цен, отметила эксперт.

Именно так произошло в прошлом году. По данным Росстата, сливочное масло, дорожавшее до марта, в апреле подешевело на 0,2 процента, в мае — еще на 0,15 процента. Снижались цены на питьевое молоко, сметану.

Но все же больше всего цены на полке определяет спрос, сказала Наталья Пенькова. Сейчас цены на сырье растут быстрее, чем на готовую продукцию. Но если производители сливочного масла, сметаны, сыра будут ставить реальные цены по стоимости сырья, то конечный продукт просто перестанут брать, отметила она.

Некоторые производители вынуждены отдавать готовую продукцию по заниженной цене. Кому-то удается компенсировать эти убытки за счет дорогих продуктов премиального сегмента, где выставляют реальную цену. К тому же значительную роль играют торговые сети. Именно из-за политики сетей бывают заметные колебания цен, добавила эксперт.