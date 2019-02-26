Закупки через Марс: Украина покупает российский газ

Закупки через Марс: на Украине выяснили, чей газ

Украина продолжает закупать газ из России, заявила Юлия Тимошенко . Для этого, по ее словам, используются закольцованные газопроводы на границе Украины и ЕС . По документам газ проводится через биржу с высокой наценкой и реализовывается на украинском рынке под видом европейского.

За несколько недель до президентских выборов на Украине один из кандидатов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила открыто назвать вещи своими именами.

Она обвинила украинские власти в том, что те продолжают закупать российский газ под видом европейского с наценкой.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый, за этот обман», — сказала она, выступая на телеканале ICTV.

На самом деле газ, маскируется под европейский, хотя по факту это все тот же «газпромовский газ», который по газотранспортной системе Украины поступает в сторону Европы.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на одну тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам, таким образом, по документам показывают газ европейского происхождения», — пояснила Тимошенко.

«Я хочу сказать, что он там не добывается», — подчеркнула политик.

Между тем официальный Киев не перестает кичиться тем, что уже пятый год обходится без поставок «Газпрома» . По словам чиновников, газ закупается в Европе и по реверсной схеме из ЕС поставляется в республику. Однако по факту, это тот самый газ, который идет на европейский рынок из России.

«Газпром» в 2018 году нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье (ЕС и Турция) на 3,8%, до рекордных 201,7 млрд кубометров. При этом, по данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), только в январе-ноябре 2018 года страна импортировала 10,13 млрд куб. метров природного газа на общую сумму $3,1 млрд

По данным статистики, из Швейцарии было закуплено 3,6 млрд куб. м газа, из Германии — 3,1 млрд куб. м, из Польши — 714 млн куб. м, еще 600 млн и 500 млн куб. м соответственно Киев закупил у Великобритании и Венгрии.

Если допустить, что весь газ закупался по схемам, озвученным Тимошенко, то получается непосредственно ЕС закупил 190 млрд куб. м газа. Примерно столько же (189 млд куб. м) экспортировал в дальнее и ближнее зарубежье «Газпром» в 2014 году.

Такие цифры дают возможность «Газпрому» говорить о росте своей доли на рынке ЕС. Так, выступая на Дне инвестора, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова подчеркнула, что «в 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%».

Говоря о росте своих поставок газа в ЕС, «Газпром» подчеркивает значимость новых экспортных маршрутов, включая «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также перспективы сохранения экспорта газа из РФ через ГТС Украины, о чем странам предстоит договариваться в этом году.

Из-за запуска «Северного потока — 2» в обход украинской территории Киев лишится примерно 4 миллиардов долларов, что является «большими средствами», заявлял ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович в свою очередь отмечал, что завершение контракта о транзите российского газа через Украину в Европу приведет к краху экономики Украины. Напомним, газовый контракт по транзиту между Украиной и Россией заканчивается 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова сохранить транзит после этого срока при условии урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. Цена вопроса — $2,56 млрд, которые суд присудил в пользу «Нафтогаза» , с чем категорически не согласен «Газпром».

Между тем сама Юлия Тимошенко выступает за энергетическую независимость Украины, подчеркивая, что у страны есть достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который также завозится из-за рубежа — преимущественно из России, а частично и через Белоруссию.

«Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость», — пообещала кандидат.

Другой кандидат в президенты на Украине, миллионер Сергей Тарута пошел еще дальше Тимошенко и заявил, что Украина может заменить Россию на газовом рынке Европы.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал он в своем фейсбуке.

С такими настроениями, кто бы в итоге ни пришел к власти в Киеве после мартовских выборов, договариваться «Газпрому» о новом транзитном контракте будет нелегко.