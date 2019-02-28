Кто купил у Минфина рекордный объем ОФЗ?

Министерство финансов разместило рекордный с 2014 г. объем облигаций федерального займа. В ходе двух аукционов удалось продать бумаги на 57,6 млрд руб.

Участников рынка не испугала публикация деталей законопроекта о новых санкциях США к России. Судя по всему, мало кто верит, что новые ограничительные меры сейчас будут введены.

Вместе с тем, отметим, что размещение облигаций проходило на фоне крупного погашения старых бумаг на сумму свыше 150 млрд руб. Иными словами, на рынке появилась большая сумму свободных денежных средств, которые могли быт реинвестированы. Это отчасти стало причиной успешного размещения.

Отметим также, Банк России сообщил о росте доли нерезидентов на рынке ОФЗ. В январе она выросла до 25% против 24,4% в декабре. Это также создает позитивный фон. В прошлом году, напомним, нерезиденты активно избавлялись от ОФЗ. Еще в начале года их доля превышала 30%.

Итоги размещения

Минфин продал ОФЗ-ПД 26223 с погашением в феврале 2024 г. на 35,1 млрд руб. при спросе в 46,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,24% годовых.

На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 г. на 22,5 млрд руб. при спросе в 29 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,46%.

Минфин также погасил сегодня ОФЗ 26208 и выплатил купон выпуска 46018 на общую сумму 157,4 млрд руб.

Ложкой дегтя можно считать динамику долговых бумаг на вторичном рынке. Начиная с февраля доходности ОФЗ ползут вверх, то есть их стоимость снижается, что вызывает у экспертов определенные опасения.

"Внешние рынки достаточно благоприятны для развивающихся стран. Поскольку аукционы теперь безлимитные, основные опасения связаны с решением Минфина о величине размещения, — поделился мнением с Bloomberg аналитик Credit Suisse Group AG в Лондоне Алексей Погорелов. — В остальном сильный спрос на российские бумаги был ожидаем и в какой-то мере подтверждает нашу теорию о том, что американские санкции уже отражены в цене".

Так или иначе, санкционные риски сделали свое дело. Стало известно, что Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, в прошлом году сократил вложения в государственные облигации России почти в два раза — до $1,23 млрд

Это минимум с 2011 г., а максимальная отметка была зафиксирована в 2013 г. — как раз перед кризисов. Тогда норвежский фонд владел российскими бумагами на $4,1 млрд Здесь, правда, необходимо отметить, что в прошлом году над Россией нависла реальная угроза жестких санкций, касающихся в том числе гособлигаций. Всю серьезность намерений американцев инвесторы оценили после того, как санкции ударили по ряду российских компаний, в том числе "Русалу"