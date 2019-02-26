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Власти Украины заявили о провале планов «Нафтогаза» по добыче газа 

ТАСС + ещё 2 54 минуты назад
Компания "Нафтогаз Украины" провалила планы по наращиванию внутренней добычи природного газа, теперь цель по достижению газовой независимости Украины отодвигается не несколько лет. Об этом заявил во вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман на энергетическом форуме в Киеве.
"Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа, которая была запланирована на 2020 год. В том числе, я думаю, это произошло и потому, что он ощущает свое монопольное положение, и, в принципе, технологически он уступает участникам частного сектора", — заявил премьер.
Гройсман подчеркнул, что задачей для страны остается добывать больше собственных энергоресурсов, эффективно их расходовать и в перспективе стать экспортером энергетических ресурсов.
"Я глубоко убежден в том, что в ближайшие пять лет мы можем достичь той цели, которая стоит перед нами: абсолютно полностью обеспечить себя газовыми ресурсами", — добавил премьер.
Он обратился к участникам форума с просьбой проанализировать возможность снижения внутренней цены на газ "в разы" "без последствий для национальной экономики". Если это будет возможно, продолжил глава правительства, а также это не будет противоречить договоренностям Украины с ЕС, Всемирным банком и Международным валютным фондом, то он готов "буквально завтра" реализовать рекомендации специалистов.
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Ранее на Украине озвучивали планы резкого наращивания собственной добычи природного газа за счет увеличения объемов на уже действующих месторождениях и освоения новых участков. Представители крупнейшей в стране добывающей компании "Укргаздобыча", которая входит в состав "Нафтогаза", прогнозировали выход на 27 млрд куб. м газа к 2020 году. Однако в 2018 году добыча составила только 20,89 млрд куб. м.
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Комментарии10
Экономика , Видео , В мире , СНГ , Владимир Гройсман , Нафтогаз , ЕС , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
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