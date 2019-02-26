Белоруссия планирует начать экспорт картофеля в ЕС

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов заявил, что республика планирует начать экспорт собственного картофеля в страны Евросоюза

«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы открыть поставки белорусского картофеля на европейский рынок», — приводит РИА Новости слова Богданова.

Он отметил, что в настоящее время Белоруссия не имеет такого права в связи с рядом внутренних директив ЕС.

По его словам, Минск подал заявку на переаттестацию своих земель, Еврокомиссия данный вопрос рассматривает.

Богданов добавил, что основной экспорт белорусского картофеля в настоящее время сосредоточен на России.