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Белоруссия планирует начать экспорт картофеля в ЕС 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов заявил, что республика планирует начать экспорт собственного картофеля в страны Евросоюза.
«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы открыть поставки белорусского картофеля на европейский рынок», — приводит РИА Новости слова Богданова.
Он отметил, что в настоящее время Белоруссия не имеет такого права в связи с рядом внутренних директив ЕС.
По его словам, Минск подал заявку на переаттестацию своих земель, Еврокомиссия данный вопрос рассматривает.
Богданов добавил, что основной экспорт белорусского картофеля в настоящее время сосредоточен на России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.
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