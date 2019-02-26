Рекордные долги американских миллениалов затормозили экономику страны

Долг американцев в возрасте от 19 до 29 лет превысил один триллион долларов, это самый большой показатель с 2007 года. Основную массу долга составляют кредиты на обучение, за ними следуют ипотечные кредиты. С 2009 года ипотечная задолженность увеличилась на 3,2 процента, а задолженность по студенческим кредитам выросла на 102 процента.

Общий потребительский долг в США достиг рекордных 13,5 триллиона долларов. Как отмечают эксперты, высокий уровень долга заставил молодых людей сократить свои расходы, что негативно влияет на экономическое развитие страны. В результате на политическую арену вышли инициативы, рассчитанные на то, чтобы повысить расходы миллениалов, например, списание студенческих долгов.