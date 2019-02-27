Новак оценил запасы газа и нефти в России

"У нас запасы по газу, исходя из объемов, которые мы сегодня добываем, — более 100 лет. Запасы по нефти на сегодняшний день — речь о категориях В и С — составляют 29 миллиардов тонн, правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Коммерческая извлекаемость зависит от нас с вами, от того, какую фискальную систему мы реализуем относительно этой отрасли", — сказал он.

"При существующей фискальной системе примерно 50% — то есть 15 миллиардов тонн — коммерчески извлекаемы. В прошлом году мы добыли 556 миллионов тонн, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет — это только коммерчески извлекаемые запасы. Причем, эти запасы держатся примерно на одном и том же уровне, потому что ежегодно на баланс ставятся новые запасы, и объем запасов, которые ставятся на запас, даже несколько выше объема добычи. То есть неснижаемый уровень", — добавил Новак.

Он отметил, что качество запасов, которые ставятся на баланс, сильно отличается от того, что раньше ставилось — это в основном мелкие месторождения, трудноизвлекаемые, сейчас крупных месторождений уже открывается мало. По словам Новака, нужно стратегически понимать и мыслить вперед насчет того, каков будет энергобаланс, как будут развиваться технологии, другие источники энергии, как более грамотно использовать природные ресурсы и монетизировать их с точки зрения добычи, реализации и так далее.