Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.90
74.61
74.75
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.37
+0.06 Золото
1328.90
+0.00 РТС
1193.07
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.1392
+0.0060
12.02
1.1332
22.02
12.02
31.01

Новак оценил запасы газа и нефти в России 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Запасы газа в России в настоящее время сформированы на 100 лет, запасов нефти есть на 30 лет вперед, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Газете.Ru".
"У нас запасы по газу, исходя из объемов, которые мы сегодня добываем, — более 100 лет. Запасы по нефти на сегодняшний день — речь о категориях В и С — составляют 29 миллиардов тонн, правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Коммерческая извлекаемость зависит от нас с вами, от того, какую фискальную систему мы реализуем относительно этой отрасли", — сказал он.
"При существующей фискальной системе примерно 50% — то есть 15 миллиардов тонн — коммерчески извлекаемы. В прошлом году мы добыли 556 миллионов тонн, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет — это только коммерчески извлекаемые запасы. Причем, эти запасы держатся примерно на одном и том же уровне, потому что ежегодно на баланс ставятся новые запасы, и объем запасов, которые ставятся на запас, даже несколько выше объема добычи. То есть неснижаемый уровень", — добавил Новак.
Он отметил, что качество запасов, которые ставятся на баланс, сильно отличается от того, что раньше ставилось — это в основном мелкие месторождения, трудноизвлекаемые, сейчас крупных месторождений уже открывается мало. По словам Новака, нужно стратегически понимать и мыслить вперед насчет того, каков будет энергобаланс, как будут развиваться технологии, другие источники энергии, как более грамотно использовать природные ресурсы и монетизировать их с точки зрения добычи, реализации и так далее.
"Потребление энергии в мире будет расти. По прогнозам, примерно к 2035-2040 году на 30% больше будет потребляться энергии, а доля углеводородов будет сохраняться. Сегодня эта доля в мировом энергобалансе составляет примерно 85%. По оценкам экспертов, к 2035 году она снизится до 75%, но это все равно означает примерно три четверти. Поэтому надо сохранять наш потенциал, нашу конкурентоспособность на этом рынке", — считает Новак.
Последние новости
Божена Рынска рассказала, где хочет похоронить Малашенко Названы самые быстроржавеющие автомобили Летчик: неважно, сколько Су-57 поступит в ВКС, принципиально другое
Комментарии10
Экономика , Видео , Другое , Александр Новак , Минэнерго , Газета.Ru
Читайте также
Видео
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кремль высказался об участии Путина в деле Калви
Компании
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Российских пенсионеров обнадежили
Личный счет Экономика
Путин дал поручение по амнистии капитала
Экономика
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
СМИ узнали о реакции Путина на арест Калви
Компании
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение