Что поможет регионам справиться с выпадающими доходами

— Сергей Николаевич, почти два месяца страна живет без налога на движимое имущество. Можно уже судить, насколько правы оказались регионы, прогнозируя снижение доходов?

— Пока об этом говорить рано. Точная картина будет понятна через полтора месяца, когда появятся налоговые данные по итогам первого квартала.

— Хватит ли средств, предусмотренных в бюджете для компенсации потерь регионов?

— В прошлом году Совет Федерации убедил Правительство предусмотреть компенсации выпадающих доходов, и кабмин заложил в бюджете на эти цели более 180 миллиардов рублей, исходя из ставки 1,1 процента от налога на имущество. Правда, сенаторы настаивали на большей сумме. Мы сторонники того, чтобы при расчёте применять полную ставку — 2,2 процента. Однако Правительство приводит свои аргументы: последние три года регионы жили в условиях пониженной ставки.

— На ваш взгляд, это лукавый подход?

— Отчасти. Тут нужно согласиться с тем, что последние три года после введения санкций в отношении России со стороны Госдепа действительно произошло снижение налогового бремени для реального сектора экономики в части налога на движимое имущество. Мера предпринималась с тем, чтобы предприятия активно модернизировали свои основные фонды. Поэтому налог рассчитывался исходя из ставки 1,1 процента.

— Какие конкретно меры приняло Правительство для компенсации регионам выпадающих доходов?

— За счёт передачи на региональный уровень части акцизов на крепкий алкоголь субъекты в текущем году получат дополнительно 69 миллиардов рублей. Также регионам будут перечислены средства в размере 36 миллиардов рублей, предназначенные для семей, в которых родился третий ребёнок. Помимо этого запланированы дополнительные дотации в 97 миллиардов рублей.

— То есть риски недополучения регионами доходов все-таки минимизированы существенно?

— Да. И сегодня риски мы видим в другом: в размытости формулировки, определяющей параметры движимого и недвижимого имущества. Сейчас всё, что не является движимым имуществом, предлагается считать недвижимостью. Я уверен, такой подход может спровоцировать недобросовестный бизнес переводить недвижимое имущество в движимое. И мы говорим Федеральной налоговой службе: сделайте так, чтобы имущественная классификация была простая и понятная и нельзя было по-разному её трактовать.

Сейчас всё, что не является движимым имуществом, предлагается считать недвижимостью. Я уверен, такой подход может спровоцировать недобросовестный бизнес переводить недвижимое имущество в движимое.

— А что предлагает ФНС?

— Можно сказать, нас услышали. Сейчас ФНС разработала семь групп имущества. Поправки должны быть внесены в Гражданский и Налоговый кодексы. Если риски эти будут устранены, а меры по компенсации выпадающих доходов будут оказаны в полном объёме, то регионы смогут адаптироваться к новым условиям без потерь.

— Возможно, нарастить доходную базу регионам помогло бы создание электронной продовольственной биржи, о которой вы впервые заявили полгода назад. Фермеры и сельхозпредприятия могли бы реализовывать свой товар более оперативно и масштабнее, при этом налоги бы шли в бюджеты субъектов. В какой стадии находится проект?