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Расходы бюджета Приморья в 2019 году увеличены на 12 млрд рублей 

ТАСС
Фото: ТАСС
Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли сразу в трех чтениях поправки в бюджет на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов, которые увеличивают расходы краевой казны на почти 12 млрд рублей, сообщает корресподент ТАСС из зала заседания.
"Основные параметры бюджета с учетом предлагаемых корректировок составляют по доходам 114,8 млрд рублей (по предыдущей корректировке — 113,8 млрд рублей), по расходам — 129,9 млрд рублей (по предыдущей корректировке — 118,1 млрд рублей), дефицит составит 15 млрд рублей. Сразу скажу, что дефицит предельный, он соответствует Бюджетному кодексу, покрываться он будет за счет бюджетных остатков с прошлого года", — доложила депутатам первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.
По ее словам, часть расходов (4,5 млрд рублей) будет компенсироваться из федерального бюджета в рамках распоряжения правительства, которое будет утверждено в ближайшее время. Но, чтобы не откладывать на следующие заседания, администрация края предложила учесть расходы по этой сумме сейчас за счет средств краевого бюджета.
Изменения финансирования касаются всех отраслей жизни Приморского края: экономики, лесного хозяйства, дорожного хозяйства, ЖКХ, образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, спорта.
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Экономика , Вера Щербина , ИТАР-ТАСС
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