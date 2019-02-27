Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
65.90
74.71
74.75
Прогноз
04.03 – 11.03
$
66.00
74.85
Индексы и котировки Brent
65.48
–0.26 Золото
1326.86
–0.09 РТС
1193.07
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
27.02
1.1378
+0.0046
12.02
1.1332
24.02
13.02
01.02

Минсельхоз не поддержал расширение продуктового эмбарго 

Прайм + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить список товаров продовольственного эмбарго, который был введен в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, может создать дополнительные риски для производителей, а также нарушить стабильные поставки продуктов в РФ, считают в Министерстве сельского хозяйства. Об этом в среду пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол прошедшего в Минсельхозе совещания и источник в ведомстве.
Издание отмечает, что включение в список продэмбарго концентратов и ингредиентов для детского питания несет в себе много рисков. По словам собеседника "Ъ", производство таких товаров в стране не развито, а покупка сырья у государств, которые не подпадают под продэмбарго, может привести к существенному снижению качества.
Вопрос расширения запрета поставок продуктов в страну обсуждали в департаменте регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства. На эту встречу были приглашены главы крупнейших объединений отрасли, в том числе Национальную мясную ассоциацию, Рыбный союз, Союз производителей соков и другие.
Прайм: последние новости
Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво Новак: Транзит газа через Украину сегодня самый дорогой для России Курц после встречи с Трампом: Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2"
Комментарии1
Экономика , Политика , Минсельхоз , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Видео
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кремль высказался об участии Путина в деле Калви
Компании
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Российских пенсионеров обнадежили
Личный счет Экономика
Путин дал поручение по амнистии капитала
Экономика
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
СМИ узнали о реакции Путина на арест Калви
Компании
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение