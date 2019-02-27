Минсельхоз не поддержал расширение продуктового эмбарго

Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить список товаров продовольственного эмбарго, который был введен в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, может создать дополнительные риски для производителей, а также нарушить стабильные поставки продуктов в РФ, считают в Министерстве сельского хозяйства . Об этом в среду пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол прошедшего в Минсельхозе совещания и источник в ведомстве.

Издание отмечает, что включение в список продэмбарго концентратов и ингредиентов для детского питания несет в себе много рисков. По словам собеседника "Ъ", производство таких товаров в стране не развито, а покупка сырья у государств, которые не подпадают под продэмбарго, может привести к существенному снижению качества.

Вопрос расширения запрета поставок продуктов в страну обсуждали в департаменте регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства. На эту встречу были приглашены главы крупнейших объединений отрасли, в том числе Национальную мясную ассоциацию, Рыбный союз, Союз производителей соков и другие.