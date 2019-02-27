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Россия ввела негласные ограничения на экспорт зерна 

Финмаркет 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна — чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. Представитель Минсельхоза заверил, что ограничений не планируется, были ли указания на этот счет, он говорить не стал. Прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год (длится с июля по июнь) Минсельхоз не менял — 42 млн т, это на 20% меньше, чем в 2017/18 г. : 52,4 млн т. Прогноз формируется в том числе и по данным ключевых экспортеров. В 2018 г. собрано 112,9 млн т зерна — на 17% меньше, чем в 2017 г., когда был исторический рекорд: 135,5 млн т.
Для спокойствия на внутреннем рынке России в этом сезоне нужно экспортировать 40 млн плюс-минус 2 млн т зерна, говорил зампред правительства Алексей Гордеев, куратор агросектора. А газета "Коммерсантъ" написала о неформальных просьбах Минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили прогноз Минсельхоза — 42 млн т.
Сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, говорят собеседники "Ведомостей": прежде на оформление фитосанитарных документов требовалось 1-2 дня, пробы отбирались в момент погрузки партии на судно, а теперь Россельхознадзор берет пробы только после погрузки. Проверка длится 3-5 дней, а может достигать и двух недель, еще три дня отводится на выдачу заключения.
Экспортные цены к февралю выросли с начала года примерно на 4% до $250 за 1 т — в частности, рынок ждал, что экспорт из России уменьшится, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов, затем цены стали снижаться, российская пшеница оказалась слишком дорогой. Если компании действительно сталкиваются с увеличением срока проверок, это тоже может быть заложено в цену: они несут дополнительные расходы, говорит Сизов.
Спрос на российское зерно снижается, оно становится менее конкурентоспособным по сравнению с французским, австралийским, аргентинским и американским, сетует представитель другого крупного экспортера. В январе отправлено на экспорт 3 млн т зерновых (минус 5% в годовом сопоставлении), прогноз на февраль — 2,4 млн т (минус 40%), констатирует А. Сизов.
Было бы проще, если бы государство в открытую заявило, что ограничивает экспорт, — это бы облегчило диалог с покупателями, рассуждает один из трейдеров. В феврале 2015 г. Россия ввела пошлины на зерно для стабилизации цен, в сентябре 2016 г. — обнулила, но пошлина не отменена.
Признаваться в ограничениях невыгодно, когда президент ставит задачу увеличить экспорт более чем в 2 раза до $45 млрд в 2024 г., считает собеседник "Ведомостей" в компании-экспортере. Сейчас треть российского экспорта в деньгах дает зерно, в 2024 г. он должен вырасти в 1,5 раза и достичь $11,4 млрд
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Экономика , Алексей Гордеев , Андрей Сизов , Россельхознадзор , Минсельхоз , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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