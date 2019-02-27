Саудовский министр высказался за продление сделки ОПЕК+

Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может быть продлено до конца года. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Поего словам, в этом есть необходимость, передаёт агентство Bloomberg

«Нам нужно продолжать сокращение добычи нефти во втором полугодии», — сказал аль-Фалих.

Он также отметил, что запасы нефти в США увеличиваются, а главной целью альянса является снижение этого избытка. По словам министра страны-участницы ОПЕК+ должны строже придерживаться достигнутых ранее договорённостей.

В то же время, согласно опубликованным данным Американского института нефти, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,2 млн баррелей после увеличения на 1,26 млн баррелей неделей ранее.

Как ранее писал News.ru, уровень выполнения соглашения по сокращению нефтедобычи составил по итогам января 83%. Такую оценку давал технический комитет ОПЕК+.