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Саудовский министр высказался за продление сделки ОПЕК+ 

News.ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может быть продлено до конца года. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Поего словам, в этом есть необходимость, передаёт агентство Bloomberg.
«Нам нужно продолжать сокращение добычи нефти во втором полугодии», — сказал аль-Фалих.
Он также отметил, что запасы нефти в США увеличиваются, а главной целью альянса является снижение этого избытка. По словам министра страны-участницы ОПЕК+ должны строже придерживаться достигнутых ранее договорённостей.
В то же время, согласно опубликованным данным Американского института нефти, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,2 млн баррелей после увеличения на 1,26 млн баррелей неделей ранее.
Как ранее писал News.ru, уровень выполнения соглашения по сокращению нефтедобычи составил по итогам января 83%. Такую оценку давал технический комитет ОПЕК+.
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