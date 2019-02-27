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Найден способ исполнить майский указ 

Lenta.ru 52 минуты назад
Минфин пообещал инвесторам, вкладывающимся в российскую экономику, гарантии защиты капитала, пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный ведомством.
Первоначально документ был разработан летом прошлого года после того, как правительству и крупнейшим компаниям удалось достичь договоренности об инвестировании крупнейших инфраструктурных проектов. Это случилось на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова изымать сверхдоходы сырьевых и обрабатывающих компаний.
С тех пор в законопроект были внесены принципиальные изменения. Так, инвесторам гарантируется неизменность налогов в течение срока реализации проекта, а также условий лицензирования и сертификации продукции.
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Кроме того, компании смогут договориться с властями об индивидуальных условиях, в том числе касающихся таможенных пошлин или инвестиционных программ естественных монополий. Также гарантируется полное возмещение стоимости имущества в случае его изъятия или национализации.
Минфин рассчитывает, что новые меры позволят выполнить поручение президента Владимира Путина по росту инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП, содержавшееся в прошлогоднем майском указе.
Ранее сообщалось, что правительство разработало дополнительные меры защиты для иностранных инвесторов, заключивших с властями специальные инвестиционные контракты (СПИК). Им гарантировали практически те же меры плюс защиту от санкций, введенных Россией или против нее.
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Комментарии58
Экономика , Видео , Андрей Белоусов , Владимир Путин , Минфин , РБК
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