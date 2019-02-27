Найден способ исполнить майский указ

Минфин пообещал инвесторам, вкладывающимся в российскую экономику, гарантии защиты капитала, пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный ведомством.

Первоначально документ был разработан летом прошлого года после того, как правительству и крупнейшим компаниям удалось достичь договоренности об инвестировании крупнейших инфраструктурных проектов. Это случилось на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова изымать сверхдоходы сырьевых и обрабатывающих компаний.

С тех пор в законопроект были внесены принципиальные изменения. Так, инвесторам гарантируется неизменность налогов в течение срока реализации проекта, а также условий лицензирования и сертификации продукции.

Кроме того, компании смогут договориться с властями об индивидуальных условиях, в том числе касающихся таможенных пошлин или инвестиционных программ естественных монополий. Также гарантируется полное возмещение стоимости имущества в случае его изъятия или национализации.

Минфин рассчитывает, что новые меры позволят выполнить поручение президента Владимира Путина по росту инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП, содержавшееся в прошлогоднем майском указе.

Ранее сообщалось, что правительство разработало дополнительные меры защиты для иностранных инвесторов, заключивших с властями специальные инвестиционные контракты (СПИК). Им гарантировали практически те же меры плюс защиту от санкций, введенных Россией или против нее.