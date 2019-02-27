Путин поручил найти управу на коллекторов

Президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение содержится в списке поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Доклада по данному вопросу президент ожидает до 1 мая 2019 года, далее предусматриваются доклады один раз в полгода.

В январе в России вступили в силу новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребительского кредита. В частности, новый закон предусматривает, что проценты по договору о потребительском кредите, включая все проценты и неустойки, не могут превышать долг более чем в 2,5 раза, а процентная ставка — 1,5 процента в день.

До этого сообщалось, что уровень задолженности россиян за 2018 год стал рекордным с докризисного 2013 года. Так, общий объем долга за год вырос на 22,8 процента и достиг в номинальном значении 14,9 триллиона рублей.