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Путин поручил найти управу на коллекторов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение содержится в списке поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
Как отмечается в документе, выполнение поручения возложено на Банк России, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. Ответственными назначены главы этих ведомств.
Доклада по данному вопросу президент ожидает до 1 мая 2019 года, далее предусматриваются доклады один раз в полгода.
В январе в России вступили в силу новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребительского кредита. В частности, новый закон предусматривает, что проценты по договору о потребительском кредите, включая все проценты и неустойки, не могут превышать долг более чем в 2,5 раза, а процентная ставка — 1,5 процента в день.
До этого сообщалось, что уровень задолженности россиян за 2018 год стал рекордным с докризисного 2013 года. Так, общий объем долга за год вырос на 22,8 процента и достиг в номинальном значении 14,9 триллиона рублей.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , МВД , Центральный банк России
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