Счетная палата нашла лишнее при ликвидации НПФ

Счетная палата (СП) выяснила, что процедуры ликвидаций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не до конца сформированы. Об их сложности и запутанности ранее говорили топ-менеджеры различных НПФ, в том числе и проходивших процедуру ликвидации. Одним из открытых финансовых вопросов государственный контролер считает неопределенную природу профицита пенсионных накоплений, образовавшегося в результате ликвидации ряда НПФ. Объем таких средств достиг 600 млн руб., однако что с ними делать — непонятно, пишет "Коммерсантъ".

Счетная палата проверила процедуру ликвидаций НПФ за последние пять лет, сообщил в среду высший орган внешнего госаудита.

"На момент проверки 55 НПФ проходили ликвидацию, до проверки завершили ликвидацию девять фондов", — уточнили в СП.

Согласно данным ЦБ, за неполные семь лет (с марта 2012 года по ноябрь 2018-го) 48 НПФ были лишены лицензии за нарушения, а семь сдали ее добровольно.

Несмотря на богатый опыт по ликвидации НПФ, по мнению СП, нормативная база по этому вопросу недостаточно сформирована и "требует доработки".

"Из 32 нормативных документов, принятие которых предусмотрено федеральными законами, на конец 2018 года действовали только 27", — отметили в Счетной палате.

"Сроки принятия нормативных документов Банка России неоправданно затягиваются — до 3,5 года после принятия соответствующих норм законов", — указал аудитор СП Андрей Перчян (слова приводятся по пресс-релизу).

Он отметил, что один из так и непринятых документов "уже утратил свою актуальность, так как не осталось фондов, к которым его можно применить".

Как уточнили в СП, до конца не урегулирован порядок аннулирования лицензий НПФ. Помимо этого, СП обратила внимание, что остаются открытыми и "некоторые финансовые вопросы". В частности, на законодательном уровне нет решения, куда направлять профицит, образовавшийся после ликвидации НПФ.