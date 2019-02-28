В России нашли «бесхозные» пенсии на 600 миллионов

Счетная палата (СП) проверила процедуру ликвидации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и нашла «бесхозный» профицит — деньги, которые остаются в НПФ после удовлетворения всех требований кредиторов. Об этом сообщается на сайте СП.

Порядок использования этих средств не определен, поэтому они оседают на счетах Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На 1 ноября 2018 года сумма такого профицита составила 598,7 миллиона рублей.

Также проверка СП выявила, что Центробанк медлил с принятием решений по некоторым НПФ. Иногда с момента их проверки до отзыва лицензии проходило 3,5 — 7 месяцев, что создавало условия для утраты активов фонда: ценных бумаг, в которые НПФ вложил пенсионные накопления, недвижимости и другого имущества.

Зампред ЦБ Сергей Швецов пояснил, что медлительность регулятора при ликвидации недобросовестных НПФ была связана с попыткой минимизировать ущерб и «уменьшить размер дыры» в капитале фондов.

В СП отметили еще один фактор, влияющий на срок ликвидации НПФ, — законодательство. По закону даже «очевидного банкрота» нельзя признать несостоятельным, пока не распродано все его имущество. Поэтому АСВ сначала приходится организовывать торги и только потом обращаться в суд.

По итогам проверки Счетная палата предложила ЦБ и Минфину проработать меры по устранению выявленных недочетов.

В июне 2018-го в Счетной палате сообщили о результатах проверки деятельности НПФ. По оценкам ведомства, к началу 2018 года в российских НПФ хранились накопления 34,3 миллиона граждан. Объем пенсионных накоплений оценили в 2 410 миллиардов рублей. В СП подчеркнули, что ЦБ принял не все нормативные акты, необходимые для контроля над деятельностью НПФ.