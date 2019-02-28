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В России нашли «бесхозные» пенсии на 600 миллионов 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Счетная палата (СП) проверила процедуру ликвидации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и нашла «бесхозный» профицит — деньги, которые остаются в НПФ после удовлетворения всех требований кредиторов. Об этом сообщается на сайте СП.
Порядок использования этих средств не определен, поэтому они оседают на счетах Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На 1 ноября 2018 года сумма такого профицита составила 598,7 миллиона рублей.
Также проверка СП выявила, что Центробанк медлил с принятием решений по некоторым НПФ. Иногда с момента их проверки до отзыва лицензии проходило 3,5 — 7 месяцев, что создавало условия для утраты активов фонда: ценных бумаг, в которые НПФ вложил пенсионные накопления, недвижимости и другого имущества.
Зампред ЦБ Сергей Швецов пояснил, что медлительность регулятора при ликвидации недобросовестных НПФ была связана с попыткой минимизировать ущерб и «уменьшить размер дыры» в капитале фондов.
В СП отметили еще один фактор, влияющий на срок ликвидации НПФ, — законодательство. По закону даже «очевидного банкрота» нельзя признать несостоятельным, пока не распродано все его имущество. Поэтому АСВ сначала приходится организовывать торги и только потом обращаться в суд.
По итогам проверки Счетная палата предложила ЦБ и Минфину проработать меры по устранению выявленных недочетов.
В июне 2018-го в Счетной палате сообщили о результатах проверки деятельности НПФ. По оценкам ведомства, к началу 2018 года в российских НПФ хранились накопления 34,3 миллиона граждан. Объем пенсионных накоплений оценили в 2 410 миллиардов рублей. В СП подчеркнули, что ЦБ принял не все нормативные акты, необходимые для контроля над деятельностью НПФ.
В ходе проверки четырех НПФ и Пенсионного фонда России Счетная палата выявила 90 нарушений законодательства. Оказалось, что НПФ несвоевременно передавали новым страховщикам пенсионные накопления, а также инвестировали деньги умерших людей.
Комментарии19
Экономика , Сергей Швецов , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Агентство по страхованию вкладов , Минфин , Центральный банк России
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