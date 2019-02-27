Белоруссия запросила у России кредит на $600 млн

Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. Об этом сообщил ТАСС министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

По его словам, белорусская сторона находится в контакте с российскими коллегами по выработке проекта кредитного соглашения.

"…но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято", — уточнил Ермолович.