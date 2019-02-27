Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. Об этом сообщил ТАСС министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
По его словам, белорусская сторона находится в контакте с российскими коллегами по выработке проекта кредитного соглашения.
"…но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято", — уточнил Ермолович.
Ранее, в октябре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что российская сторона рассмотрит вопрос предоставления Белоруссии кредита в размере примерно $630 млн вместо запрашиваемого $1 млрд