В МЭР создали департамент цифровой экономики

«Основной задачей департамента правовых основ цифровой экономики станет координация работы участников федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в национальную программу «Цифровая экономика»)», — говорится в сообщении

Работа департамента предусматривает законодательное регулирование вопросов управления данными, электронного гражданского оборота, формирование цифровой среды доверия, создание правового поля для киберфизических систем и запуска экспериментальных правовых режимов для развития цифровых технологий, в том числе «правовых песочниц».

Также при ведомстве был создан департамент туризма. Его работа будет заключаться в определении ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма.