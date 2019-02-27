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В МЭР создали департамент цифровой экономики 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В структуре Министерства экономического развития создан департамент правовых основ цифровой экономики. Соответствующий приказ подписан главой МЭР Максимом Орешкиным, передает пресс-служба ведомства.
«Основной задачей департамента правовых основ цифровой экономики станет координация работы участников федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в национальную программу «Цифровая экономика»)», — говорится в сообщении
Работа департамента предусматривает законодательное регулирование вопросов управления данными, электронного гражданского оборота, формирование цифровой среды доверия, создание правового поля для киберфизических систем и запуска экспериментальных правовых режимов для развития цифровых технологий, в том числе «правовых песочниц».
Также при ведомстве был создан департамент туризма. Его работа будет заключаться в определении ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма.
Банки.ру: последние новости
Минтруд: уровень официальной безработицы в РФ в начале года достиг исторического минимума Эксперты сочли заниженным прогноз МЭР на 2019 год по росту ВВП России 26 февраля. Главное за минуту: россиянам увеличат доходы, ограничат закредитованность и создадут цифровой профиль
Комментарии
Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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