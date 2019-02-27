Безработица в России достигла исторического минимума

Уровень безработицы в России на 1 января 2019 года достиг исторического минимума, составив 0,9%. Это является самым низким показателем с 1991 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Минтруда

Оценка данных позволяет сделать вывод об улучшении ситуации на рынке труда в целом по России в 2018 году по сравнению с 2017 годом, добавили в ведомстве. В Минтруде отметили, что также существенно снизилось количество заявленных в течение года в центры занятости вакансий с оплатой труда ниже региональной величины прожиточного минимума трудоспособного населения — с 9,5% до 1,4%.