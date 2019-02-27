Порошенко хочет продавать излишки электроэнергии Европе 

Украинский президент Петр Порошенко заявил о наличии в стране излишков электроэнергии и предложил продавать их странам Евросоюза.
«Куда девать эту электроэнергию? Потому что на сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал и учитывая мощности возобновляемой энергетики, нам больше столько энергии не надо», — цитирует РИА Новости выступление украинского лидера на открытии ветряной электростанции в Запорожье.
По словам Порошенко, избыток энергии образуется по причине того, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с Россией. Президент назвал это «неправильным».
Он призвал проложить линии электропередач в Европу, поскольку «там самый мощный рынок».
Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уличила действующие власти в обмане граждан. По её словам, Киев, вопреки, своим заявлениям продолжает закупать российский газ, и Порошенко с его окружением наживаются на этом. Политик заявила, что располагает документами, подтверждающими её слова.