Порошенко хочет продавать излишки электроэнергии Европе

Украинский президент Петр Порошенко заявил о наличии в стране излишков электроэнергии и предложил продавать их странам Евросоюза

«Куда девать эту электроэнергию? Потому что на сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал и учитывая мощности возобновляемой энергетики, нам больше столько энергии не надо», — цитирует РИА Новости выступление украинского лидера на открытии ветряной электростанции в Запорожье.

По словам Порошенко, избыток энергии образуется по причине того, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с Россией. Президент назвал это «неправильным».

Он призвал проложить линии электропередач в Европу, поскольку «там самый мощный рынок».