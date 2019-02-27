Минск запросил у Москвы кредит на 600 миллионов долларов

Беларусь обратилась к России за кредитом в размере 600 миллионов долларов. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства России по поводу предоставления этого кредита не принято", — сказал Ермолович. По его словам, средства необходимы для рефинансирования в этом году госдолга страны перед РФ. Как уточнил министр, данная сумма была заложена в бюджете России на 2019 год, осталось дождаться лишь окончательного решения на уровне правительства. Механизмы взаимодействия двух стран в этом вопросе давно отработаны, уточнил министр.

Ермолович также сообщил, что Белоруссия рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов (из 2 миллиардов) до конца марта. Этот вопрос также зависит от Москвы.