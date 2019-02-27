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Минск запросил у Москвы кредит на 600 миллионов долларов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беларусь обратилась к России за кредитом в размере 600 миллионов долларов. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства России по поводу предоставления этого кредита не принято", — сказал Ермолович. По его словам, средства необходимы для рефинансирования в этом году госдолга страны перед РФ. Как уточнил министр, данная сумма была заложена в бюджете России на 2019 год, осталось дождаться лишь окончательного решения на уровне правительства. Механизмы взаимодействия двух стран в этом вопросе давно отработаны, уточнил министр.
Ермолович также сообщил, что Белоруссия рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов (из 2 миллиардов) до конца марта. Этот вопрос также зависит от Москвы.
"Есть определенные риски, они понятны и находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ. Мне кажется, это не должно стать препятствием для принятия решения по этому уже отработанному механизму финансового кредита", — отметил министр.
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Экономика , Правительство РФ
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