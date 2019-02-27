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Подсчитаны расходы на поручения Путина по улучшению жизни россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реализация всех задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, обойдется более чем в 900 миллиардов рублей до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
По словам чиновника, необходимые финансовые ресурсы будут заложены в планы на предстоящий год при уточнении бюджета.
«При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — добавил Силуанов.
Он также подчеркнул, что власти теперь будут более жестко относиться к бюджетной дисциплине в целом и к перераспределению бюджетных ассигнований в частности. По словам Силуанова, нужно максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в майском указе и послании президента.
Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля. В этом году оно было сконцентрировано на социальной повестке. В частности, Путин призвал обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям.
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Комментарии1
Экономика , Владимир Путин
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