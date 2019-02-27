Деньги кончились: Белоруссия обратилась к России

Деньги кончились: Белоруссия опять просит кредит у России

Белоруссия попросила у России очередной кредит в $600 млн для погашения предыдущих долгов перед Москвой. Последний транш Минск получил в ноябре прошлого года. При этом общая задолженность Белоруссии перед Россией превысила 40% госдолга страны.

Белоруссия обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает агентство «Белта».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет $600 млн», — сказал Ермолович.

По его словам, средства на предоставление этого кредита предусматривались РФ в федеральном законе о бюджете на 2019 год.

«Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — подвел итог министр финансов Максим Ермолович.

Ранее для рефинансирования внешнего долга кабмин Белоруссии обратился к правительству России с просьбой предоставить госкредит в $1 млрд В эту сумму включены долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР), указывал министр финансов РФ и первый вице-премьер Антон Силуанов

В итоге в ноябре 2018 года Белоруссия согласовала с Россией очередной кредит в размере $630 млн Кредит от Москвы получен с тем, чтобы рефинансировать прежние долги.

Белоруссия уже получила от России кредит в $700 млн в 2017 году. Срок — 10 лет. Средства были выделены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» и для погашения кредитов, которые были выданы еще раньше, отмечалось в распоряжении председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

В мае 2018 года задолженность Минска перед Москвой составила $6,3 млрд и около 60 млрд руб. Это почти 40% госдолга Белоруссии. При этом просроченных обязательств перед Россией у Белоруссии нет, писал ТАСС

Белоруссия получает не только российские госкредиты, но также кредиты от ЕФСР — Евразийского фонда стабилизации и развития. Фонд является структурой Евразийского экономического союза , полностью контролируемого Россией.

В октябре Белоруссия получила от ЕФСР очередной транш кредита — $200 млн из оговоренных ранее $2 млрд Цель такая же — рефинансирование предыдущих кредитов.

В 2017 году Москва замораживала сроки предоставления очередного транша и выдвигала два условия. Для получения транша в $200 млн властям Белоруссии необходимо было оперативно принять распоряжение президента о передаче в коммунальную собственность не менее 20 госпредприятий республиканского подчинения, а также внести изменения в закон «О несостоятельности или банкротстве».

МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад.

Кроме того, ранее на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по этому займу.

До недавних пор за счет реэкспорта нефтепродуктов, получаемых из почти беспошлинной российской нефти, белорусский бюджет зарабатывал около $2,5 млрд в год (5% ВВП). Сейчас схема налогообложения нефтеэкспорта поменялась, и вопрос для Белоруссии остается открытым.

Дело в том, что Белоруссия, как член Евразийского экономического союза, может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год. Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию из-за маневра в налоговой сфере.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится. Сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

В этом контексте Лукашенко говорил, что Россия может потерять единственного союзника на Западе, то есть Белоруссию. Однако, как уточнил Дмитрий Медведев, Москва никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от этого доходы.

В январе этого года Дмитрий Медведев заявил, что Минску следует больше ценить поддержку со стороны Москвы, ведь страна безвозмездно дает «деньги из нашей экономики».

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить.