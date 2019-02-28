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Египет запускает «Суэцкий канал-2» 

Вести Экономика 56 минут назад
Фото: Reuters
Возводимые под Суэцким каналом новые туннели дадут мощный экономический толчок малонаселенному Синайскому региону Египта, так как благодаря им Синайский полуостров получит надежные транспортные артерии с материковой частью страны, уверены эксперты.
Четыре новых автомобильных туннеля (два из них к северу от города Исмаилия, а два других к югу от города Порт-Саид) «будут открыты в марте или апреле 2019 года», заявил в конце прошлого года Ахмед эль-Абд, глава египетской компании Concord, которая отвечает за прокладку дорог у Исмаилия.
Строительство туннелей является частью «Проекта развития Суэцкого канала», запущенного в августе 2014 г. президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Проект направлен на превращение Суэцкого канала из простого водного пути в комплексную зону развития, что должно позитивно отразиться на египетской экономике.
До начала рытья туннелей курирующее строительство Инженерное управление Вооруженных Сил (AFEA) подписало контракт с немецкой фирмой Herrenknecht на производство и поставку четырех гигантских машин для бурения туннелей. В ноябре 2015 г. части проходческих машин прибыли в Египет; процесс сборки был завершен в марте 2016 г.
Сразу после этого AFEA заключило контракт с четырьмя египетскими компаниями (Petrojet, Concord, Arab Contractors и Orascom) для реализации проекта. Земляные работы начались в июне 2016 г. Длина каждого из двух автомобильных туннелей у Исмаилия составит 5820 метров, а у Порт-Саида — 3920 метров.
Эксперты прогнозируют, что автодороги облегчат передвижение людей и товаров на Синай и дадут мощный толчок экономическому развитию достаточно отсталого региона, пишет Al-Monitor.
По словам Ахмеда эль-Шами, эксперта по морской экономике, возведенный 149 лет назад Суэцкий канал фактически разделил территорию Египта, что привело к неравномерному экономическому развитию разных частей страны.
После завершения строительства туннелей время в пути из Синайского региона в материковой Египет сократиться с нескольких часов или даже дней до нескольких минут, поскольку транспортные средства больше не будут пересекать воду на паромах или через возведенный в 2001 г. мост Аль-Салам.
По словам Шами новые туннели не только улучшат транспортное сообщение внутри Египта, но и помогут резко увеличить объемы торговли со странами Персидского залива.
Синай, который экономически не развивался после освобождения от израильской оккупации в 1973 г., давно стал рассадником экстремизма и международного терроризма. Всплеск нападений боевиков на Синае после свержения Мурси вынудил правительство Сиси начать масштабную военную операцию на полуострове против незаконных вооруженных формирований.
В августе 2018 г. египетские власти обнародовали пятилетний план развития Синайского полуострова стоимостью в $15 млрд, который включает строительство сети автомобильных дорог, жилых и промышленных комплексов, больниц и другой инфраструктуры.
“Развитие Синайского полуострова — лучшая контртеррористическая стратегия, — полагает экономический эксперт и руководитель египетского Центра экономических исследований Рашад Абдо. — Но экономическое развитие и привлечение инвестиций не может произойти без мощной инфраструктуры, в первую очередь новых дорог и мостов”.
По его мнению туннели под Суэцким каналам могут также побудить миллионы египтян переехать из перенаселенной дельты Нила на малонаселенный Синайский полуостров.
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Комментарии2
Экономика , абдель ас-сиси
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