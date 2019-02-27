«Очень конкретно»: Путин спросит с каждого

Президент России Владимир Путин пообещал спросить с каждого из членов правительства за исполнение поручений в рамках послания. На все про все — год. Меры должны обеспечить достойную жизнь пенсионерам и изменить «демографическое поведение семьи». Эксперты считают, что обещанные денежные прибавки «съест» инфляция.

Президент России Владимир Путин на традиционной встрече с членами правительства напомнил, что им подписаны поручения по реализации положений, изложенных в послании Федеральному собранию 2019 года, и он намерен оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании.

«Как я уже говорил, буду внимательно следить за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, а что не сделано», — сказал глава государства. Он назвал все задачи не абстрактными, а «очень конкретными».

Напомним, что президент обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию на прошлой неделе, 20 февраля. Он поручил правительству повысить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года и увеличить поддержку детей с инвалидностью.

Кроме того, глава государства предложил продлить льготную ставку по ипотеке на весь срок кредита и выплатить многодетным семьям 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, а также снизить саму ставку по таким кредитам до 8%. Также в числе прочих поручений он призвал решить проблему утилизации мусора в стране и обеспечить достойную жизнь пенсионерам. В среду, 27 февраля, 13 поручений по улучшению жизни россиян были опубликованы на официальном сайте президента РФ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, количество семей, которые имеют право на поддержку, может составить 770 тысяч семей.

«Это почти на 48 процентов больше, чем по старому порядку», — сказала она.

Напомним, что с 1 января 2018 года семьи, в которых рождается первый или второй ребенок, имеют право на ежемесячные выплаты. При этом есть условие, согласно которому среднедушевой доход должен составлять ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Президент поручил удвоить выплаты до двух прожиточных минимумов.

Голикова отметила, что законопроект о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, будет внесен в правительство в ближайшее время. «По нашим оценкам, поскольку это планируется к введению в 2020 году, стоимость этой меры дополнительно к тому, что уже предусмотрено в бюджете и по прошлой границе, составит 16,5 миллиарда рублей», — добавила вице-премьер.

Также она рассказала, что скоро на подпись президенту будет представлен проект, который предполагает увеличение ежемесячной выплаты до 10 тысяч рублей с сегодняшних 5,5 тысячи рублей по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы с детства.

«Это повышение затронет порядка 465 тысяч наших граждан. Как я уже сказала, сделано будет с 1 июля. И предполагается, что на эту цель дополнительно нужно будет направить 13,5 миллиарда рублей в 2019 году», — уточнила Голикова.

Кроме того, она посетовала, что женщины стали рожать в возрасте 26-35 лет, на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — отметила Голикова.

Она объяснила это тем, что родители стараются получать образование и хорошую работу. Но при этом Голикова выразила надежду, что меры государства изменят «демографическое поведение семьи».

В свою очередь Владимир Путин напомнил вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах. «Там полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто», — сказал он.

По ее словам, пока нет данных за 2018-й, но был проведен анализ данных за прошлый год, который показал, что в 14 регионах страны установлен прожиточный минимум ниже того, который должен бы быть. Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации, отметила Голикова.

Она рассказала, что планируется изменить существующую систему. Речь идет о том, чтобы сначала устанавливать социальные доплаты до нового прожиточного минимума пенсионера, который разный в каждом регионе, а потом уже осуществлять индексацию пенсий и единовременной денежной выплаты.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», — отметила вице-премьер.

Перерасчет затронет порядка 12 процентов неработающих пенсионеров, пенсия которых вместе с ежемесячной денежной выплатой ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе. В 2019 году планируется направить на эти цели 18,8 миллиарда рублей, включая средства регионов.

На том же совещании первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал сумму, которая потребуется на реализацию всех задач послания.

«Мы начали уже подготовку всех необходимых решений сразу после послания. В совокупности сделан расчет примерно, так сказать, финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 миллиардов рублей на промежутки от 2019 до 2024 года», — сказал Силуанов.

«Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы», — отметил первый вице-премьер. Кроме того, все средства будут изысканы при подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку.

Ранее Силуанов говорил, что на реализацию послания президента потребуется 100-120 млрд рублей ежегодно.