«Россия должна ожидать худшего»: чего добиваются в США

Конгресс США опубликовал обновленный проект пакета санкций против России. Предложен запрет на сделки с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ. Наказать хотят и офицеров ФСБ , причастных к инциденту в Керченском проливе.

Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России был обнародован в среду на сайте конгресса США. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года.

Самая сильная часть пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Санкции США также предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны.

По удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России.

Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть, предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в России.

Сбербанка, При этом предыдущий вариант санкций был более конкретным. Предполагалась блокировка операций и активов госбанков и институтов развития ( Внешэкономбанка ВТБ и прочих).

В новой версии санкционного пакета остались ограничения против олигархов, политических деятелей и членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина ».

Впрочем, в Кремле считают, что в России нет олигархов.

«Фразу «российские олигархи» считаю неуместной», — говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Через полгода после вступления закона о новых санкциях против компаний, политиков и силовиков разведка должна представить конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Проект документа, напомним, был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими обе партии США — Демократическую и Республиканскую. Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси Грэм , Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендем, Джинн Шэхин и Бен Кардин.

Эксперты уже пытаются анализировать эффект от будущих санкций.

«Ранее, в 2018 году, санкции США сказывались на валютном рынке негативно единым темпом падения в размере 12%. Сейчас ни приближение санкций, ни фактическое обнародование документов не являются поводом для распродаж рубля», — говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что новые санкции будут постоянно усиливаться.

«Америка хочет сдерживать Россию в различных форматах, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации», — отмечает эксперт.

— Безусловно, санкции не будут вводиться одномоментно, все сразу. Американские политики хорошо знают, что угроза всегда тяжелее, чем ее исполнение.

Россия постоянно должна находиться в несколько подвешенном состоянии и ожидать худшего, что будет способствовать тому, чтобы в России сохранялось внутреннее напряжение и чтобы вызывать у нас неадекватные, излишне жесткие реакции или, наоборот, отсутствие реакции», — говорит эксперт.

По словам Брутера, в качестве толчка к новым и новым санкциям можно рассматривать ситуацию в Венесуэле, а также на Украине, например, если взять заявление Волкера ( Курт Волкер , спецпредставитель США по Украине — «Газета.Ru» ) о том, что санкции будут нарастать, пока Россия «не вернет Крым».

Ранее в январе в интервью «Газете.Ru» президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко оценил, насколько проходным может оказаться новый санкционный пакет.

«У республиканцев большинство в сенате, причем больше, чем было в прошлом году. И если смотреть на состояние дебатов сегодня, то республиканцы согласились этот вопрос обсудить, но не приняли решение», — отметил Родзянко.

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что санкции США «будут бить, скорее всего, по самим американским инвесторам». Российские облигации федерального займа (ОФЗ) — это высокодоходные бумаги, интересные многим западным инвесторам, аргументирует Аксаков.

«С учетом нашей «кубышки», профицита бюджета санкции США для России — это не страшное ограничение. К тому же, скорее всего, до реальных ограничений на вложения в российский госдолг не дойдет», — заявил депутат.

В Кремле называют санкционные шаги Вашингтона назвали «оголтелой русофобией», которая не основана на экспертных данных.