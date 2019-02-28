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Россия и Украина договорились о возвращении задержанных рыбаков на родину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов объявил о подписании Киевом протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, в рамках которого оговорен вопрос о возвращении задержанных рыбаков на родину.
Белов утверждает, что «протокол [с Россией был] подписан по дипломатическим каналам», передает ТАСС.
«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», — заявил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
По словам Белова, документ якобы предоставляет Украине ряд преимуществ, одно из которых — квота на вылов бычка в объеме 9 тыс. тонн. При этом квота на вылов бычка для Россия якобы зафиксирована на уровне 6 тыс. тонн.
«Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют», — сообщил украинский чиновник.
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Экономика , В мире , Политика , СНГ , ИТАР-ТАСС
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